В Британии рекордно низкое суточное число умерших от COVID-19

Наименьший прирост количества жертв коронавируса с момента введения карантина был зарегистрирован в последний день весны.

В Великобритании 31 мая зафиксировали наименьшее с начала карантина число умерших от коронавируса – 111 человек за сутки. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает CityA.M.

"Количество летальных случаев вследствие пандемии коронавируса в Британии показало вчера наименьший прирост с 23 марта, когда был введен карантин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что 31 мая в стране умерли 111 заболевших, таким образом общее количество летальных случаев составило 39 045.

Ранее сообщалось, что в Британии с 1 июня открываются автосалоны и рынки под открытым небом, а универмаги и небольшие магазины возобновят работу не раньше 15 июня.

Напомним, в Британии нашли новый способ остановить коронавирус.

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