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Россия вывела на учения в Черное море почти 40 кораблей

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Экипажи кораблей уже отработали экстренное приготовление к бою и походу, отметили в Черноморском флоте РФ.
Российские корабли проведут ракетные и артиллерийские стрельбы
Российские корабли проведут ракетные и артиллерийские стрельбы
Минобороны РФ

Россия начала масштабные военные учения в Черном море, в рамках которых планируются ракетные и артиллерийские стрельбы. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота РФ.

"37 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Черноморского флота вышли в морские полигоны для проведения комплекса корабельных учений", – говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи уже отработали экстренное приготовление к бою и походу. Также запланированы одиночные и совместные артиллерийские и ракетные стрельбы по морским, береговым и воздушным целям.

"Помимо выполнения боевых задач моряки отработают элементы морской подготовки, в том числе совместное плавание и маневрирования в различных строях и ордерах, и другие задачи по предназначению в соответствии с курсом подготовки кораблей Военно-морского флота", – говорится в сообщении.

Напомним, в апреле Россия провела крупные учения авиации и ПВО в Крыму. В маневрах задействовали ракетные комплексы С-400 Триумф, многоцелевые истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25СМ.

Также сообщалось, что 25 марта российский самолет Су-27 рухнул в Черное море в 50 километрах от Феодосии. Российские военные начали проводить поисковую операцию, но ни летчика, ни самолет так и не нашли.

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Теги: Россия, Черноморский флот, Черное море, корабль, корабли, учения, флот, ВМФ РФ, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Ser7    02.06.2020, 12:19
Оценка:  0
Ser7
Готовятся к вторжению ?
Woodbrother    02.06.2020, 12:30
Оценка:  -1
Woodbrother
Готовятся к бегству на свою поганую московию.
Vixerunt    02.06.2020, 12:00
Оценка:  +3
Vixerunt
Сев.Корр-2
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