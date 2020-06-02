Россия вывела на учения в Черное море почти 40 кораблей

Экипажи кораблей уже отработали экстренное приготовление к бою и походу, отметили в Черноморском флоте РФ.

Россия начала масштабные военные учения в Черном море, в рамках которых планируются ракетные и артиллерийские стрельбы. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота РФ.

"37 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Черноморского флота вышли в морские полигоны для проведения комплекса корабельных учений", – говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи уже отработали экстренное приготовление к бою и походу. Также запланированы одиночные и совместные артиллерийские и ракетные стрельбы по морским, береговым и воздушным целям.

"Помимо выполнения боевых задач моряки отработают элементы морской подготовки, в том числе совместное плавание и маневрирования в различных строях и ордерах, и другие задачи по предназначению в соответствии с курсом подготовки кораблей Военно-морского флота", – говорится в сообщении.

Напомним, в апреле Россия провела крупные учения авиации и ПВО в Крыму. В маневрах задействовали ракетные комплексы С-400 Триумф, многоцелевые истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25СМ.

Также сообщалось, что 25 марта российский самолет Су-27 рухнул в Черное море в 50 километрах от Феодосии. Российские военные начали проводить поисковую операцию, но ни летчика, ни самолет так и не нашли.

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