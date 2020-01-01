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Чехия снимает ограничения на путешествия по Европе

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Опасными для чехов остаются только две страны Европы – Великобритания и Швеция. После возвращения из этих государств, нужно сдать тест на COVID-19.
Чехи снова смогут начать путешествовать по Европе
Чехи снова смогут начать путешествовать по Европе
Immigrant Today

Уже с середины июня граждане Чехии снова получат возможность свободно путешествовать по Европе без необходимости сдавать тест на коронавирус после прибытия. Об этом накануне сообщил в Twitter министр здравоохранения Чехии Адам Войтех .

"С 15 июня мы сможем начать путешествовать по Европе. Правительство одобрило список безопасных для поездок стран", – написал чиновник и добавил к посту соответствующую карту.

В список самых эпидемиологически безопасных государств, по версии властей Чехии, попали Германия, Австрия, Швейцария, Финляндия, Исландия, Румыния, Болгария, Греция, Кипр, Венгрия, Словакия, Словения, страны Балтии.

Наиболее опасными среди европейских стран признаны Великобритания и Швеция. После возвращения из этих государств, как и ранее, необходимо будет сдать тест на коронавирус.

Фото: Адам Войтех / Twitter 
 

Напомним, в конце мая Чехия сняла большинство карантинных ограничений, оставив строгие меры только в одном регионе – округе Карвина.

Также сообщалось, что Чехия обновила требования к иностранцам для въезда в страну. Справка об отсутствии коронавируса должна быть сделана не более чем за четыре дня до поездки в страну.

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Теги: Европа, ЕС, Евросоюз, Чехия, карантин, путешествие, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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