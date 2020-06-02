Протесты в США: в Лас-Вегасе застрелили полицейского

В то же время другой полицейский участвовал в стрельбе в другой части города. За три дня там задержали почти 340 человек.

В Лас-Вегасе офицера полиции застрелили во время протеста граждан EPA/UPG

В Лас-Вегасе застрелили полицейского в ходе протестов из-за полицейского насилия против темнокожих американцев. Об этом сообщает Independent во вторник, 2 июня.

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Стрельба произошла на бульваре Лас-Вегас-Стрип. Кроме того, еще один полицейский Вегаса участвовал в стрельбе в центре города.

Отметим, что за три ночи протестов полиция Лас-Вегаса арестовала 338 человек. Полиция применяла слезоточивый газ и перцовые баллоны, чтобы разогнать протестующих в ночь субботы и в воскресенье.

При этом задержанных поместили в тюрьму, хотя местный суд призывает отправлять им судебные повестки, а не содержать в камерах, чтобы избежать распространения COVID-19.

Напомним, что ранее в США машина въехала в строй полицейских. Инцидент произошел в городе Баффало, штат Нью-Йорк. Водитель и пассажиры задержаны, двое полицейских пострадали.

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Также сообщалось, что в Нью-Йорке толпы протестующих грабят магазины. Мародеры выбивают витрины магазинов и выносят товар. Особенно их интересуют спорттовары, электронная техника и украшения.

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