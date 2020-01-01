Трамп грозит армией. Бунты в США продолжаются

Президент США Дональд Трамп угрожает применить армию из-за беспорядков, которые охватили американские города после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

В США продолжаются самые жесткие протесты за последние 60 лет. Дональд Трамп уже объявил, что может использовать армию для подавления массовых беспорядков.

У Белого Дома акция прошла даже несмотря на введенный в Вашингтоне комендантский час. Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ возле резиденции американского президента.

Корреспондент.net собрал последние новости из США.

Активность нарастает

В десятках городов США были разграблены магазины, подожжены более 12 церквей.

В Нью-Йорке были разграблены несколько десятков магазинов в районе Сохо в нижнем Манхеттене.

В ответ городские власти ввели комендантский час, но, похоже, его никто не собирается соблюдать. В ночь на вторник погромы магазинов продолжились.

Полиция очистила площадь перед Белым домом для того, чтобы Трамп мог выступить на фоне епископальной церкви Святого Иоанна, расположенной прямо напротив резиденции президента США. Накануне протестующие подожгли ее.

Реакция Трампа

"Я рекомендую губернаторам использовать достаточное число бойцов Национальной гвардии для того, чтобы установить контроль над происходящим на улицах. Если город или штат откажутся принять меры, необходимые для защиты жизни людей и их жилья и имущества, то я быстро за них решу проблему, направив к ним военных. Я мобилизую все федеральные ресурсы: как гражданские, так и военные", - заявил Трамп.

Согласно закону Posse Comitatus Act, принятому в 1878 году, вооруженные силы не могут действовать внутри страны без разрешения конгресса. Но Трамп, по его собственным словам, намерен использовать закон Insurrection Act, принятый в 1807 году и с тех пор никогда не применявшийся в Соединенных Штатах.

Трамп пообещал отправить тысячи тяжело вооруженных военных и полицейских для того, чтобы остановить разгром собственности. Беспорядки и сопровождающие их акты насилия президент назвал внутренним террором.

EPA

Результаты экспертизы

Накануне в США произошло повторное вскрытие тела афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого после задержание полицией и стала причиной для протестов.

Два независимых судмедэксперта, работу которых оплатила семья Флойда, пришли к выводу, что мужчина умер от удушения в результате убийства. “Механическая асфиксия является причиной смерти, а убийство — способом смерти” — сказала доктор Аллесия Уилсон из Мичиганского университета.

Доктор Майкл Баден, один из врачей, который сделал вскрытие по просьбе семьи Флойда, сообщил, что у погибшего не было заболеваний, которые могли бы привести к смерти. Он добавил, что смерть была вызвана давлением как на шею, так и на спину мужчины.

Ранее же судмедэксперты округа Хеннепин (штат Миннесота) представили иные оценки. По их данным, Флойд умер не из-за удушения, а к смерти афроамериканца могли привести имевшиеся у него заболевания, а также интоксикация и тот факт, что он был обездвижен.



Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивых денег 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота). Четверо полицейских повалили его на землю, и один из них прижал его шею коленом. При этом задержанный говорил, что не может дышать. Однако полицейские это проигнорировали. Позже Флойд скончался.

Протесты в Facebook

Докатились акции несогласия и до крупнейшей в мире социальной сети. Некоторые сотрудники Facebook запланировали провести виртуальную забастовку в знак протеста против решения генерального директора Марка Цукерберга не реагировать на ряд противоречивых постов президента США Дональда Трампа.

Участники протеста уверены, что предоставление платформы Facebook для подстрекательства к насилию и распространению дезинформации недопустимо, независимо от того, кем является автор.