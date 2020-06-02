В ЕС прокомментировали идею Трампа о России в G7

Штаты могут приглашать гостей на саммит в соответствии со своими приоритетами, но не имеют права менять его формат.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что председательствующие в G7 США не имеют права менять его формат. Об этом Боррель сказал на пресс-конференции в Брюсселе, передает во вторник, 2 июня, РИА Новости.

Вместе с тем Боррель признал, что США могут пригласить Россию на саммит.

"Я бы хотел подчеркнуть, что председательство в G7 дает определенные прерогативы… Среди этих прерогатив - возможность направления приглашений, которые отражают приоритеты. Что касается формата, то изменение статуса членства на постоянной основе не является прерогативой председателя G7", - сказал Боррель.

Как известно, Трамп пытается вернуть Россию в G7. В прошлом году он даже поссорился из-за этого с другими лидерами Большой семерки.

Накануне сообщалось, что Британия против предложения Трампа по возвращению России.

Напомним, Трамп перенес саммит G7 с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

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