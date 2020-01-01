Американское духовенство возмутилось из-за фото Трампа с Библией

Представители разных конфессий заявили, что американский лидер использовал священную книгу и церковь как декорацию для сообщения, противоположного учению Иисуса.

Трамп сфотографировался с Библией у церкви, дорогу к которой прокладывал себе слезоточивым газом

Духовенство США возмутилось тем, что президент США Дональд Трамп сфотографировался возле церкви с Библией в руках, а перед этим приказал правоохранителям применить резиновые пули и слезоточивый газ против мирных демонстрантов чтобы проложить себе дорогу к этой церкви. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает The Washington Post.

Отмечается, что через несколько минут после выступления в Розовом саду Белого дома, где Трамп пригрозил развернуть Вооруженные силы США в бунтующих городах, глава государства направился к исторической епископальной церкви Святого Иоанна, путь к которой к тому моменту был очищен. Трамп поднял Библию на несколько секунд и сфотографировался со Священным Писанием у церкви в окружении помощников, включая генерального прокурора США Уильяма Барра, главу аппарата Белого дома Марка Мидоуза и пресс-секретаря Кейли Макэнани.

Это вызвало возмущение духовенства. Так, епископ Епископальной епархии Вашингтона Мэриэнн Бадд заявила, что возмущена тем, что офицеры использовали слезоточивый газ, чтобы расчистить толпу мирных демонстрантов и освободить место для Трампа. Епископ добавила, что ее не поставили в известность о мероприятиях, которые были запланированы правоохранительными органами. Она отметила, что послание Трампа противоречит ценностям любви и терпимости, поддерживаемыми церковью, а также описала жест президента США как возможность использовать церковь и Библию в качестве "декораций".

"Позвольте мне прояснить, что президент только что использовал Библию, самый священный текст иудейско-христианской традиции и одну из церквей моей епархии, без разрешения, в качестве фона для сообщения, противоположного учению Иисуса", - сказала она журналистам.

Другие религиозные лидеры также разделили мнение Бадд. Председательствующий епископ Майкл Карри, предстоятель Епископальной церкви, обвинил Трампа в использовании церкви и Библии в "партийных политических целях".

А католический священник Эдвард Бек заявил, что Библия никогда не использовалась более неискренним и эксплуататорским способом.

Напомним, мэр Вашингтона Муриэл Баузер назвала позором разгон "безоружных протестующих" у Белого дома в понедельник вечером. А губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что президент США ради саморекламы готов использовать войска в отношении участников акций.

Как известно, в ряде американских штатов продолжаются массовые протесты и беспорядки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате грубого задержания полицией. Мужчина скончался после применения правоохранителями удушающего приема.

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