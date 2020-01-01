В Ухане обнаружили 300 носителей COVID-19 без симптомов

Во второй половине мая в городе провели почти 10 млн тестов, в ходе которых выявили коронавирус у 300 бессимптомных носителей.

В Ухане, провинция Хубэй, Китай, с 14 мая по 1 июня протестировали 9 899 828 человек - было выявлено 300 бессимптомных носителей. Об этом сообщили власти города во вторник, 2 июня.

За 19 дней не было выявлено ни одного пациента с заболеванием, вызванным коронавирусом нового типа (COVID-19). В тесном контакте с бессимптомными пациентами находились 1 174 человека - у всех отрицательные результаты тестов, все они находятся под медицинским наблюдением.

"Ухань успешно завершил задачу по массовому тестированию [населения города на коронавирус]. Общая сумма расходов составила около 900 млн юаней (около $126,6 млн)", - заявил вице-мэр города Ху Ябо.

Отметим, что расходы на тестирование взяла на себя администрация города, проверка для населения организована бесплатно.

Ранее сообщалось, что в Китае за сутки нет случаев и подозрений на COVID. За сутки случаев инфицирования и подозрений на COVID нет. Тогда было зафиксировано 409 бессимптомных случаев, находящихся под меднаблюдением.

Кроме того в Китае назвали оптимальные климатические условия для COVID-19. Пандемия коронавируса может распространяться циклически, а ее вспышка может повторяться в крупных городах в средних широтах нынешней осенью, считают ученые.

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