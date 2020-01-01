РФ впервые в истории запретила импорт топлива

Такое решение принято с целью поддержки отечественных переработчиков и их защиты перед иностранными экспортерами дешевого топлива.

Российские власти впервые в истории ввели запрет на импорт топлива в страну. Такое решение было принято для защиты местных производителей от иностранных конкурентов, которые могут предложить топливо по более низкой цене. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что запрет на импорт вступил в силу 2 июня и продлится до 1 октября. Он распространяется на бензины, дизтопливо, судовое топливо, газойли. Указанный запрет не распространяется, в частности, на топливо, перемещаемое транзитом через РФ или перевозимое физическими лицами для личного пользования.

Это беспрецедентное решение принято с целью поддержки отечественных переработчиков: из-за длительного снижения спроса на нефтепродукты в мире российский рынок топлива стал премиальным, и это создало угрозу того, что иностранное топливо польется в страну.

Причина премиальности российского рынка топлива - в его налоговой составляющей, базирующейся на обратном акцизе на нефть с демпферной составляющей. Подешевевшая нефть и упавший спрос на топливо в мире привели к тому, что российские нефтяные компании вынуждены платить в бюджет обратный акциз и демпфер. Из-за этого отечественные нефтепродукты стали дороже зарубежных, а российский рынок - выгодным для импортного топлива.

В Минэнерго РФ подчеркивают, что запрет на импорт нефтепродуктов призван не допустить затоваривания на внутреннем рынке и закрытия отечественных НПЗ на фоне резкого снижения спроса на топливо.

Ранее сообщалось, что Казахстан запретил ввоз бензинов и дизтоплива из РФ. Причиной стало снижение объемов потребления в условиях чрезвычайного положения.

Напомним, в конце марта цена российской нефти Urals обновила очередной антирекорд и рухнула до $13 за баррель. "Черное золото" продается с большим дисконтом.

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