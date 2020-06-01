Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Берлине озвучили условие нормандской встречи

Комментариев: 0
Разговор в нормандском формате пройдет на уровне министров иностранных дел, встреча лидеров стран отложена на неопределенный срок.
Маас заверил в стремлении Германии способствовать урегулированию конфликта на Донбассе
Маас заверил в стремлении Германии способствовать урегулированию конфликта на Донбассе
 
Встреча лидеров стран нормандской четверки для обсуждения проблем урегулирования на Донбассе пройдет после нормализации эпидемической ситуации в мире. Об этом во вторник, 2 июня, заявил глава МИД Германии Хайко Маас на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Берлине, передает Европейская правда.
 
 
"Что касается саммита, все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с пандемией", - сказал он. По словам Мааса, конфликт на востоке Украины остается важной темой для ЕС.
 
"Украина будет важным аспектом. Мы не только продолжим поиск путей, как достичь мира в Украине, мы также будем помогать с реформами", - заявил министр.
 
Кулеба в свою очередь сообщил о договоренности провести нормандские переговоры на уровне министров иностранных дел.
 
"Мы продолжим разговор в нормандском формате на уровне министров, уже скоро состоится очередная такая беседа, где мы будем обсуждать решения, которые могут принести мир на Донбассе", - сказал он.
 
В свою очередь, в российском МИД не подтвердили информацию о запланированном на ближайшее время разговоре министров иностранных дел стран нормандской четверки.
 
Напомним, ранее пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что украинская сторона выполнила все договоренности лидеров нормандской четверки, которые были достигнуты в октябре 2016 года по итогам переговоров в Минске. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: МИД Украины, Германия, донбасс, МИД, Перемирие на Донбассе, нормандская четверка, нормандская встреча
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь