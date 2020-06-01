В Берлине озвучили условие нормандской встречи

Разговор в нормандском формате пройдет на уровне министров иностранных дел, встреча лидеров стран отложена на неопределенный срок.

Встреча лидеров стран нормандской четверки для обсуждения проблем урегулирования на Донбассе пройдет после нормализации эпидемической ситуации в мире. Об этом во вторник, 2 июня, заявил глава МИД Германии Хайко Маас на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Берлине, передает Европейская правда.

"Что касается саммита, все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с пандемией", - сказал он. По словам Мааса, конфликт на востоке Украины остается важной темой для ЕС.

"Украина будет важным аспектом. Мы не только продолжим поиск путей, как достичь мира в Украине, мы также будем помогать с реформами", - заявил министр.

Кулеба в свою очередь сообщил о договоренности провести нормандские переговоры на уровне министров иностранных дел.

"Мы продолжим разговор в нормандском формате на уровне министров, уже скоро состоится очередная такая беседа, где мы будем обсуждать решения, которые могут принести мир на Донбассе", - сказал он.

В свою очередь, в российском МИД не подтвердили информацию о запланированном на ближайшее время разговоре министров иностранных дел стран нормандской четверки.

Напомним, ранее пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что украинская сторона выполнила все договоренности лидеров нормандской четверки, которые были достигнуты в октябре 2016 года по итогам переговоров в Минске.

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