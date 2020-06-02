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Армия США начала получать оружие нового поколения

Комментариев: 1
Компания Sig Sauer начала поставку прототипов стрелкового оружия нового поколения американской армии для тестирования и оценки.

В армию США начались поставки прототипов стрелкового оружия нового поколения. Об этом сообщает Guns.

Компания Sig Sauer является одним из трех подрядчиков, работающих в программе NGSW, которая направлена на замену стрелкового оружия калибра 5,56 мм новыми образцами.

Компания предлагает заменить применяемые в НАТО карабины M4 и пулеметы M249 своими автоматами под гибридные боеприпасы калибра 6,8 мм.

 

 
Также Корреспондент писал, что в США рассказали, какое оружие получит Украина.
 

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Теги: армия и вооружение, США, видео, оружие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
КоляТашлинков    02.06.2020, 16:07
Оценка:  0
КоляТашлинков
Как раз вовремя!Толпы вооружённых,обдолбанных мародёров ждут"испытаний".
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