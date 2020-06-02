Армия США начала получать оружие нового поколения
Компания Sig Sauer начала поставку прототипов стрелкового оружия нового поколения американской армии для тестирования и оценки.
В армию США начались поставки прототипов стрелкового оружия нового поколения. Об этом сообщает Guns.
Компания Sig Sauer является одним из трех подрядчиков, работающих в программе NGSW, которая направлена на замену стрелкового оружия калибра 5,56 мм новыми образцами.
Компания предлагает заменить применяемые в НАТО карабины M4 и пулеметы M249 своими автоматами под гибридные боеприпасы калибра 6,8 мм.
Ранее сообщалось, что Трамп заявил, что у США появится величайшее оружие в истории.
Также Корреспондент писал, что в США рассказали, какое оружие получит Украина.
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