Стороны конфликта в Ливии согласились на переговоры - СМИ
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии и армия маршала Халифы Хафтара договорились возобновить переговоры, пишет Интерфакс со ссылкой на заявление Миссии ООН по оказанию поддержки Ливии (UNSMIL).
Переговоры планируют продолжить в формате 5+5.
В Миссии ООН призвали государства, поддерживающие стороны конфликта, уважать решение состоявшейся в январе в Берлине конференции по Ливии, участники которой договорились прекратить вмешательство во внутренние дела этой страны и согласились соблюдать эмбарго на поставки оружия в Ливию.
При этом отмечается, что реакции сторон конфликта на заявление пока нет.
Напомним, 25 апреля маршал Хафтар объявил о выходе из соглашения по мирному урегулированию конфликта.
В конце мая стало известно, что правительственные войска Ливии отбили стратегическую авиабазу Эль-Ватыя у армии Хафтара, после чего силы ЛНА отступили на ряде направлений.
Позже стало известно, что армия Хафтара потеряла еще две базы.
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