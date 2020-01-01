Стороны конфликта в Ливии согласились на переговоры - СМИ

Больше месяца назад маршал Хафтар объявил об отказе от соглашения по урегулированию конфликта, но с тех пор его армия потерпела ряд неудач.

Фаиз Сарраджа (слева) и Халифа Хафтар (справа), по центру - Эммануэль Макрон

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии и армия маршала Халифы Хафтара договорились возобновить переговоры, пишет Интерфакс со ссылкой на заявление Миссии ООН по оказанию поддержки Ливии (UNSMIL).

Переговоры планируют продолжить в формате 5+5.

В Миссии ООН призвали государства, поддерживающие стороны конфликта, уважать решение состоявшейся в январе в Берлине конференции по Ливии, участники которой договорились прекратить вмешательство во внутренние дела этой страны и согласились соблюдать эмбарго на поставки оружия в Ливию.

При этом отмечается, что реакции сторон конфликта на заявление пока нет.

Напомним, 25 апреля маршал Хафтар объявил о выходе из соглашения по мирному урегулированию конфликта.

В конце мая стало известно, что правительственные войска Ливии отбили стратегическую авиабазу Эль-Ватыя у армии Хафтара, после чего силы ЛНА отступили на ряде направлений.

Позже стало известно, что армия Хафтара потеряла еще две базы.

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