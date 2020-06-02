Когда РФ может применить ядерное оружие: Путин утвердил четыре сценария

Путин подписал документ касательно ядерной доктрины России.

Президент РФ Владимир Путин подписал документ, который касается применения ядерного оружия российской стороной. В документе прописаны четыре случая, при которых Россия применит ядерные ракеты. Об этом сообщают российские СМИ.

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Так, решение о запуске ядерных ракет президент РФ принимает в следующих случаях:

поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников;

применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям Российской Федерации и (или) ее союзников;

воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Отмечается, что президент России при необходимости может проинформировать военно-политическое руководство других государств и (или) международные организации о готовности Российской Федерации применить ядерное оружие или о принятом решении о применении ядерного оружия, а также о факте его применения.

Документ о применении ядерного вооружения t.me/rian_ru

Напомним, ранее в РФ план восстановления экономики оценили в пять трлн рублей. Глава правительства России представил план по восстановлению экономики президенту страны.

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