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Когда РФ может применить ядерное оружие: Путин утвердил четыре сценария

Комментариев: 4
Путин подписал документ касательно ядерной доктрины России.
Путин подписал документ о ядерной доктрине РФ
Путин подписал документ о ядерной доктрине РФ
EPA/UPG

Президент РФ Владимир Путин подписал документ, который касается применения ядерного оружия российской стороной. В документе прописаны четыре случая, при которых Россия применит ядерные ракеты. Об этом сообщают российские СМИ. 

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Так, решение о запуске ядерных ракет президент РФ принимает в следующих случаях:

  • поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников;
  • применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям Российской Федерации и (или) ее союзников;
  • воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
  • агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Отмечается, что президент России при необходимости может проинформировать военно-политическое руководство других государств и (или) международные организации о готовности Российской Федерации применить ядерное оружие или о принятом решении о применении ядерного оружия, а также о факте его применения.

Документ о применении ядерного вооружения
Документ о применении ядерного вооружения
t.me/rian_ru

Напомним, ранее в РФ план восстановления экономики оценили в пять трлн рублей. Глава правительства России представил план по восстановлению экономики президенту страны. 

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Теги: Путин, Россия, Ядерное оружие, Применение, Доктрина
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Комментариев (6)
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Глод    02.06.2020, 17:30
Оценка:  +1
Глод
применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям Российской Федерации и (или) ее союзников... А кто союзники и что такое другие виды оружия массового поражения? Под эту формулировку можно подвести различные случаи.
Woodbrother    02.06.2020, 16:44
Оценка:  +1
Woodbrother
К чему это дряблое надувание щек ? Ядерное оружие СССР находится в неприглядном состоянии, т.к. 30 лет никто не вкладывал в него никаких денег. На россия - нищяя страна, ей такую нагрузку не потянуть.
dj_qwe    02.06.2020, 17:23
Оценка:  0
dj_qwe
если из 1000 взлетит 1 - это уже трагедия для мира
Woodbrother    02.06.2020, 17:45
Оценка:  0
Woodbrother
Да какая там трагедия, сотрут на россию с карты мира, делов то. На россия - лишняя страна. Это еще Бжезинский заметил.
nelci    02.06.2020, 17:27
Оценка:  -23
nelci
"На россия нищая страна"-возможно, никогда там бывать не приходилось, только зачем и почем туда наши заробитчане толпами ездят, кто скажет?
Woodbrother    02.06.2020, 17:44
Оценка:  0
Woodbrother
Ваши на рассейские заробитчане ездят по на россии - это естественно. А куда им ездить то ?
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