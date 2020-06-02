Против протестующих под Белым домом использовали резиновые пули

Полиция разогнала протест, чтобы Трамп мог выступить с речью. Президент заявил, что применит силу для прекращения волны протестов в стране.

Протест под Белым домом разогнали резиновыми пулями и слезоточивым газом

Полиция Вашингтона резиновыми пулями и слезоточивым газом очистила от протестующих территорию возле Белого дома. Об этом сообщает Business Today во вторник, 2 июня.

Протест разогнали, чтобы позволить президенту Дональду Трампу выступить с речью.

"Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы разогнать мирных демонстрантов возле Белого дома в понедельник", - сказано в публикации.

Затем Трамп во время выступления пообещал применить силу, чтобы прекратить протесты из-за полицейского насилия против темнокожих американцев.

"В Вашингтоне не было проблем прошлой ночью. Много арестов. Отличная работа, проделанная всеми. Превосходящая (протестующих) сила. Доминирование. Также Миннеаполис был великолепен (спасибо, президент Трамп!)", - написал Трамп в Twitter.

Напомним, что ранее Трамп назвал беспорядки в США "внутренним терроризмом". Американский лидер пригрозил ввести армию в города, охваченные мародерством и вандализмом, если насилие не прекратится.

Также сообщалось, что мэр Вашингтона и губернатор Нью-Йорка раскритиковали Трампа. Чиновники-демократы недовольны действиями властей во время ситуации с беспорядками. Эндрю Куомо обвинил президента США в саморекламе.

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