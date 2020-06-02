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Против протестующих под Белым домом использовали резиновые пули

Комментариев: 3
Полиция разогнала протест, чтобы Трамп мог выступить с речью. Президент заявил, что применит силу для прекращения волны протестов в стране.
Протест под Белым домом разогнали резиновыми пулями и слезоточивым газом
Протест под Белым домом разогнали резиновыми пулями и слезоточивым газом

Полиция Вашингтона резиновыми пулями и слезоточивым газом очистила от протестующих территорию возле Белого дома. Об этом сообщает Business Today во вторник, 2 июня.

Протест разогнали, чтобы позволить президенту Дональду Трампу выступить с речью.

"Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы разогнать мирных демонстрантов возле Белого дома в понедельник", - сказано в публикации.

Затем Трамп во время выступления пообещал применить силу, чтобы прекратить протесты из-за полицейского насилия против темнокожих американцев.

"В Вашингтоне не было проблем прошлой ночью. Много арестов. Отличная работа, проделанная всеми. Превосходящая (протестующих) сила. Доминирование. Также Миннеаполис был великолепен (спасибо, президент Трамп!)", - написал Трамп в Twitter.

Напомним, что ранее Трамп назвал беспорядки в США "внутренним терроризмом". Американский лидер пригрозил ввести армию в города, охваченные мародерством и вандализмом, если насилие не прекратится.

Также сообщалось, что мэр Вашингтона и губернатор Нью-Йорка раскритиковали Трампа. Чиновники-демократы недовольны действиями властей во время ситуации с беспорядками. Эндрю Куомо обвинил президента США в саморекламе.

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Теги: США, протесты, полиция, протест, Трамп, Дональд Трамп, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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KоляТашлинков    02.06.2020, 19:10
Оценка:  0
KоляТашлинков
А где осуждение мировой общественности?Где призывы к переговорам с мирными протестующими,которые там митингуют с поднятыми вверх руками,демонстрируя отсутствие у них оружия?!Двойные стандарты?Или снова"рука Кремля",лживые,двуличные педepacты?
KоляТашлинков    02.06.2020, 19:19
Оценка:  0
KоляТашлинков
Какой вы срач подняли,когда в Киеве Беркут на абсолютно законных основаниях немного помял проплаченных сорокалетних псевдостудентов-недодетей,помни те?А сейчас где ваши языки?В чьих задницах?Аааааа,это же не тот Майдан.Это неправильный,а в Киеве был правильный.Правда,мрази?))))))) )))
Глод    02.06.2020, 18:12
Оценка:  +1
Глод
Там "Майдан" не получился.
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