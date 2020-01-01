В 31 стране от коронавируса скончались 127 журналистов

Две трети журналистов скончались во время исполнения служебных обязанностей, говорят в журналистской ассоциации.

Более 127 журналистов умерли от COVID-19 за три месяца в 31 стране facebook.com/police.polt

За три месяца с начала пандемии свыше 127 журналистов скончались от коронавируса в 31 стране мира. Об этом сообщает независимая журналистская ассоциация Press Emblem Campaign (PEC) во вторник, 2 июня.

За период с 1 марта по 31 мая как минимум 127 журналистов скончались от COVID-19, из них две трети - в ходе исполнения профессиональных обязанностей. Только в мае скончались 72 человека.

"Сотрудники СМИ играют важную роль в борьбе с новым вирусом. Они должны информировать о распространении заболевания. Некоторые из них скончались из-за нехватки необходимых средств защиты во время выполнения своей работы", - сказал генсек PEC Блейз Лемпен.

Напомним, что ранее в Кабуле журналисты подорвались на мине. Жертвами взрыва стали журналист и водитель телеканала Khurshid TV. Еще четыре человека пострадали.

Также сообщалось, что на Донбассе обстреляли съемочную группу телеканала. Сепаратисты с беспилотника обстреляли автомобиль с журналистами телеканала, как только они подъехали на одну из позиций ВСУ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet