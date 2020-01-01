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В Румынии зафиксировали землетрясение в 4,4 балла

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Эпицентр толчков на востоке страны находился на глубине 99 километров. При этом толчки ощущались даже в Молдове.
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла
Flickr/ Matt Katzenberger

Землетрясение магнитудой 4,4 балла произошло на востоке Румынии. Об этом сообщает Digi24 во вторник, 2 июня.

В сейсмической зоне Вранча в 14:12 произошло землетрясение. При этом эпицентр находился на глубине 99 километров, а толчки ощущались даже в Молдове.

Отметим, что мощное землетрясение в стране в этом году зафиксировали 31 января. Тогда сила толчков составила 5,2 по шкале Рихтера, а эпицентр находился на глубине 121 километр. Максимальная сила толчков, регистрировались в этой зоне - 7,6 балла.

Напомним, что ранее возле Курильских островов произошло землетрясение. Подземные толчки произошли в 238 км на юго-запад от поселка Южно-Курильск. Очаг залегал на глубине более 90 километров.

Также сообщалось, что в Средиземном море произошло мощное землетрясение. По интенсивности сотрясений в эпицентре это землетрясение оценивается как "разрушительное".

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Теги: Землетрясения, Румыния, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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