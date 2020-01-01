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В Лас-Вегасе в стычках с полицией погиб мужчина

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Сотрудник полиции выстрелил в вооруженного несколькими единицами оружия мужчину, его спасти не удалось.
Коп выстрелил в вооруженного мужчину
Коп выстрелил в вооруженного мужчину
 
В США в Лас-Вегасе на протестах в столкновениях с полицией погиб человек. Инцидент произошел 1 июня, пишет ТАСС.
 
Согласно заявлению правоохранителей, во время протестной акции полиция вступила в противостояние с вооруженным несколькими единицами оружия мужчиной, который был в бронежилете. 
 
Отмечается, что он потянулся за оружием, и сотрудник полиции выстрелил в него. После этого его госпитализировали, но спасти не удалось. Ведется расследование инцидента.
 
Ранее Корреспондент писал, что полицейский в Лас-Вегасе был убит 1 июня во время протестной акции. 
 
Напомним, причиной протестов в ряде городов США стала смерть в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб от рук правоохранителей.

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Теги: США, смерть, протесты, Лас Вегас
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Источник: korrespondent.net

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