В Лас-Вегасе в стычках с полицией погиб мужчина

Сотрудник полиции выстрелил в вооруженного несколькими единицами оружия мужчину, его спасти не удалось.

В США в Лас-Вегасе на протестах в столкновениях с полицией погиб человек. Инцидент произошел 1 июня, пишет ТАСС.

Согласно заявлению правоохранителей, во время протестной акции полиция вступила в противостояние с вооруженным несколькими единицами оружия мужчиной, который был в бронежилете.

Отмечается, что он потянулся за оружием, и сотрудник полиции выстрелил в него. После этого его госпитализировали, но спасти не удалось. Ведется расследование инцидента.

Напомним, причиной п ротестов в ряде городов США стала смерть в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб от рук правоохранителей.

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