В Лас-Вегасе в стычках с полицией погиб мужчина
Сотрудник полиции выстрелил в вооруженного несколькими единицами оружия мужчину, его спасти не удалось.
В США в Лас-Вегасе на протестах в столкновениях с полицией погиб человек. Инцидент произошел 1 июня, пишет ТАСС.
Согласно заявлению правоохранителей, во время протестной акции полиция вступила в противостояние с вооруженным несколькими единицами оружия мужчиной, который был в бронежилете.
Отмечается, что он потянулся за оружием, и сотрудник полиции выстрелил в него. После этого его госпитализировали, но спасти не удалось. Ведется расследование инцидента.
Ранее Корреспондент писал, что полицейский в Лас-Вегасе был убит 1 июня во время протестной акции.
Напомним, причиной протестов в ряде городов США стала смерть в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб от рук правоохранителей.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент