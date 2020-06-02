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Владельцы магазинов в США дают отпор мародерам

Комментариев: 1
В США во время массовых беспорядков владельцы магазинов вынуждены защищаться с оружием в руках.

Во время массовых беспорядков в США мародеры получают отпор от владельцев магазинов. Видео инцидентов опубликованы в соцсетях.

Мародеры в Кливленде наткнулись на вооруженных мужчин итальянского магазина и вынуждены были уйти.

На кадрах второго ролика видно, как на земле около магазина лежит один из мародеров, которому угрожает автоматическим оружием хозяин магазина.

Предприниматель обвиняет лежащего в том, что он ограбил его магазин и разбил окно. В каком городе произошел инцидент не уточняется.

 

 
 

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Теги: США, видео, мародерство, беспорядки в США
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
KоляТашлинков    02.06.2020, 19:04
Оценка:  -22
KоляТашлинков
Ну вот и будут сотни трупов,а может и гораздо больше.Оружия ведь в"сверхдержаве"на руках немеряно!Но я уже готов к любому сценарию в этих Соединённых Штатах Анархии.Кагорчик в баре,пивасик в холодильнике,мяско в духовке!)))))))
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