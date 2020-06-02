Владельцы магазинов в США дают отпор мародерам
В США во время массовых беспорядков владельцы магазинов вынуждены защищаться с оружием в руках.
Во время массовых беспорядков в США мародеры получают отпор от владельцев магазинов. Видео инцидентов опубликованы в соцсетях.
Мародеры в Кливленде наткнулись на вооруженных мужчин итальянского магазина и вынуждены были уйти.
На кадрах второго ролика видно, как на земле около магазина лежит один из мародеров, которому угрожает автоматическим оружием хозяин магазина.
Предприниматель обвиняет лежащего в том, что он ограбил его магазин и разбил окно. В каком городе произошел инцидент не уточняется.
Ранее сообщалось, что во время смертельного задержания в США офицер коленом прижимал шею мужчины.
Также Корреспондент писал, что против протестующих под Белым домом использовали резиновые пули.
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