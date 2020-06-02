Владельцы магазинов в США дают отпор мародерам

В США во время массовых беспорядков владельцы магазинов вынуждены защищаться с оружием в руках.

Во время массовых беспорядков в США мародеры получают отпор от владельцев магазинов. Видео инцидентов опубликованы в соцсетях.

Мародеры в Кливленде наткнулись на вооруженных мужчин итальянского магазина и вынуждены были уйти.

На кадрах второго ролика видно, как на земле около магазина лежит один из мародеров, которому угрожает автоматическим оружием хозяин магазина.

Предприниматель обвиняет лежащего в том, что он ограбил его магазин и разбил окно. В каком городе произошел инцидент не уточняется.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet