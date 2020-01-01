Тапочная революция. Особенности выборов в Беларуси

Белорусы выстраиваются в длинные очереди, чтобы поставить подписи за оппонентов действующего президента Александра Лукашенко, но это может не помочь.

В Беларуси стартовала предвыборная кампания. И в ней больше интриги, чем обычно в “перевыборах” Александра Лукашенко. Оппозиционные политики активно собирают подписи за свое выдвижение, а действующая власть не стесняется пугать страну “Майданом” и применением силы.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Александр Лукашенко будет баллотироваться в шестой раз.

Корреспондент.net разбирался, что происходит в Беларуси.

Арест оппозиционеров

1 июня на 15 суток арестовали оппозиционного политика Николая Статкевича по статье о нарушении правил проведения митингов.

Накануне сразу в нескольких городах Белоруссии проходили пикеты по сбору подписей независимых кандидатов в президенты, Статкевич был задержан по пути на один из них. В общей сложности по всей стране на пикетах, которые не требуют специального согласования, были задержаны более 20 человек.

Блогер Сергей Тихановский был задержан 6 мая по пути на одну из встреч с избирателями — его арестовали за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Светлана зарегистрировалась вместо него — формальных оснований отказать ей ЦИК не нашел. Его арестовали прямо перед регистрацией кандидатом в президенты. Это привело к стихийным акциям солидарности по всей стране, более сотни человек оказались задержаны.

Тихановского освободили из-под административного ареста 20 мая. Но стать кандидатом в президенты он уже не успел. Вместо него баллотируется его жена Светлана. Она сидит дома с детьми и вообще не появляется на публике.

На электоральную победу на выборах семья Тихановских не рассчитывает и пока не планирует поддерживать кого-то из других претендентов. “Если Лукашенко будет дальше участвовать, а (глава белорусского ЦИК Лидия) Ермошина считать, то призывать на такие выборы мы не будем”, — заявил блогер на пикете в Могилеве 27 мая.

Пикеты по сбору подписей

Согласно белорусской Конституции, для того, чтобы стать кандидатом в президенты, нужно собрать минимум 100 тысяч подписей. Сделать это нужно в течение месяца, к 19 июня, постановил ЦИК страны.

Команда Тихановского организовывает массовые пикеты для сбора подписей. В Минске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Бресте, Витебске и других городах страны люди выстраиваются в очереди, чтобы оставить подпись за выдвижение в президенты супруги блогера. Днем 31 мая в Минске одновременно в очереди находилось 2100 человек — эта цепь огибала несколько улиц. Люди стоят так часами.

Сергей Тихановский объясняет, что пикеты по сбору подписей нужны для того, чтобы показать властям, как много белорусов хотят перемен. По его словам, такие акции можно считать репетицией “большого мирного продолжительного протеста”.

В белорусском интернете происходящее называют “подписной” или “тапочной революцией”. Такое название связано с тем, что кампания Сергея Тихановского проходит под лозунгом “Стоп таракан”: блогер сравнивает Лукашенко с тараканом, поэтому тапок, как средство борьбы с тараканами, стал символом протеста. Люди приносят на пикеты старые тапки и сваливают их в кучи.

EPA Тапки на сборе подписей

Реакция властей

В ответ на пикеты заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич заявил, что акции по нарушению общественного порядка и избирательного законодательства носят спланированный характер, а членам избирательных комиссий начали поступать угрозы. А Лукашенко уже даже обсудил ситуацию с председателем белорусского КГБ Валерием Вакульчиком. Он назвал происходящее “политической пандемией” и заявил, что Майдана в Белоруссии не допустит. “Мы не должны допустить, чтобы разного рода шайки и банды уголовников бродили по стране с засученными рукавами: люди, не дай бог, подумают, что гестапо вернулось, война началась. И я этого не допущу. Я уже военным говорил: один буду против них сражаться, если надо. Хотя у нас хватает людей в погонах, которые способны защитить свою страну”, — подчеркнул он.

Лукашенко также дал понять, что речь может идти об иностранном вмешательстве. Выступая ранее на заводе МТЗ, он прозрачно намекнул на то, что Сергея Тихановского на этих выборах будто бы финансирует Россия. Тихановский ранее действительно занимался в Москве бизнесом. Однако никаких доказательств того, что Россия стоит за его участием в президентских выборах, на сегодняшний день нет. Сами Тихановский это категорически отрицают.