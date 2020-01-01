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10 лет. Конгресс США оценил сроки восстановления экономики

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Стимулирующие программы Конгресса лишь "частично смягчат ухудшение экономических условий".
На восстановление экономики понадобится 10 лет
На восстановление экономики понадобится 10 лет
 
Экономике США нужно около 10 лет на восстановление после коронакризиса и введенными в связи с ним ограничениями. Об этом свидетельствуют оценки Бюджетного управления Конгресса США (CBO).
 
 
Согласно прогнозу по экономике на 2020-2030 годы, объем ВВП в реальном выражении за этот период будет на 3%, или 7,9 трлн долларов ниже, чем ожидалось в январе текущего года. 
 
В номинальном выражении ВВП будет ниже на 5,3%, или 15,7 трлн долларов, отмечают в CBO. Разница в показателях реального и номинального ВВП практически полностью отражает ожидаемое замедление инфляции в результате пандемии.
 
В доклале идет речь, что объем ВВП США не достигнет уровней, прогнозировавшихся CBO в январе, ранее четвертого квартала 2029 года.
 
Стимулирующие программы совокупным объемом 3,3 трлн долларов, одобренные Конгрессом с марта этого года, лишь "частично смягчат ухудшение экономических условий", ожидают в CBO.
 
"Мы увидим первоначальный скачок экономической активности просто в результате отмены локдаунов, однако в дальнейшем, я думаю, экономика будет расти медленнее, чем это происходило до пандемии COVID-19", - отмечает главный экономист по рынкам США BofA Merrill Lynch Мишель Мейер.
 
Согласно майскому прогнозу CBO, ВВП США в четвертом квартале 2020 года сократится на 5,6% в годовом выражении. До начала пандемии прогнозировался рост на 2,2%.
 
Как сообщалось, в первом квартале 2020 года экономика США впервые за шесть лет сократилась на 4,8%. 

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Теги: США, экономика, конгресс, пандемия
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Источник: korrespondent.net

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