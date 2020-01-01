10 лет. Конгресс США оценил сроки восстановления экономики

Стимулирующие программы Конгресса лишь "частично смягчат ухудшение экономических условий".

Экономике США нужно около 10 лет на восстановление после коронакризиса и введенными в связи с ним ограничениями. Об этом свидетельствуют оценки Бюджетного управления Конгресса США (CBO).

Согласно прогнозу по экономике на 2020-2030 годы, объем ВВП в реальном выражении за этот период будет на 3%, или 7,9 трлн долларов ниже, чем ожидалось в январе текущего года.

В номинальном выражении ВВП будет ниже на 5,3%, или 15,7 трлн долларов, отмечают в CBO. Разница в показателях реального и номинального ВВП практически полностью отражает ожидаемое замедление инфляции в результате пандемии.

В доклале идет речь, что объем ВВП США не достигнет уровней, прогнозировавшихся CBO в январе, ранее четвертого квартала 2029 года.

Стимулирующие программы совокупным объемом 3,3 трлн долларов, одобренные Конгрессом с марта этого года, лишь "частично смягчат ухудшение экономических условий", ожидают в CBO.

"Мы увидим первоначальный скачок экономической активности просто в результате отмены локдаунов, однако в дальнейшем, я думаю, экономика будет расти медленнее, чем это происходило до пандемии COVID-19", - отмечает главный экономист по рынкам США BofA Merrill Lynch Мишель Мейер.

Согласно майскому прогнозу CBO, ВВП США в четвертом квартале 2020 года сократится на 5,6% в годовом выражении. До начала пандемии прогнозировался рост на 2,2%.

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