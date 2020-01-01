Бег из нищеты. Covid убил главный доход Кении

В африканской Кении знаменитой своими беговыми традициями из-за коронавируса разоряются спортивные центры, а атлетам грозит голод.

Кения – современная Мекка бегунов. Все самые успешные бегуны на средние и длинные дистанции – непременно кенийцы. В Кении бег — это возможность вырваться из нищеты. До 80% спортсменов живут за счет призовых или спонсорских контрактов, а в самой стране целые регионы зарабатывают, организуя тренировки. Но пандемия коронавируса оставила все это в прошлом. Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung изучило последствия пандемии для Кении и они действительно впечатляющие.

Нечего есть

Две картонные коробки с кукурузой и рисом, мукой, макаронами и растительным маслом – так выглядит помощь государства кенийским спортсменах, которые с марта остались без соревнований, а значит и без заработка.

Кроме государства пытается помогать соотечественникам и самый известный бегун в мире – олимпийский чеспион Элиуд Кипчоге - самый быстрый человек на марафонской дистанции. На Лондонского марафоне, который должен был состояться в апреле, он мог заработать несколько сот тысяч фунтов, а на отмененных Олимпийских играх, которые должны были состояться в этом году, мог бы завоевать второе золото. Кипчоге основал фонд, который, как и ряд известных кенийских игроков в крикет, а также букмекерская контора Betika, поддерживает нуждающихся спортсменов.

Кипчоге ездит в Эльдорет, Итен и Каптагат, где есть крупные беговые клубы. Там он в сопровождении фотографов и телевизионщиков раздает нуждающимся пакеты с продуктами питания.

“До 80% из этих бегунов живут за счет выступлений в Европе, Азии и других регионах мира, — подчеркивает он. — Им нужны соревнования, чтобы у них на столе была еда, а с этим возникли проблемы, ведь весь сезон отменен”.

EPA Элиуд Кипчоге

Кипчоге имеет в виду тех, кто получает визы с целью участия в больших соревнованиях, и тех, кто перебивается от одного забега вокруг местной церквушки до другого. Около тысячи из этих спортсменов имеют контракты со спонсорами, обеспечивающими их экипировкой. И независимо от того, идет ли в этих контрактах речь о деньгах или только о кроссовках и трусах с майками, всегда есть пункт, согласно которому поддержка ограничивается или прекращается, если атлет не вышел ни на один старт в течение шести месяцев. И никто не знает, как этот пункт будет трактоваться в сложившейся ситуации.

Кенийский Голливуд опустел

“Итен — это страна мечты, этакий Голливуд, — говорит лучший немецкий марафонец Арне Габиус. — Многие стремятся попытать счастья и добиться таких же успехов, как Рудиша и Кипчоге”. Он только в марте вернулся с тренировок в беговой столице мира.

В Итене, расположенном на высоте 2400 метров над уровнем моря, наряду с бедняцкими кварталами есть и развитая инфраструктура для профессиональных бегунов, а также для бегунов-любителей.

Там есть отели и тренировочные лагеря, тренеры, физиотерапевты и врачи, служба такси, рестораны и даже фермеры, производящие моцареллу. “И все это в один момент рухнуло”, — отмечает Габиус.

Даже частные школы, куда лучшие кенийские бегуны отправляют учиться своих детей, пострадали из-за отмен платежей.

“Кризис затронул не только кенийцев, — говорит Сондре Нурстад Муен. — Мы все оказались в одинаковой ситуации: гонок нет”. Норвежец Муен — первый европеец, пробежавший марафонскую дистанцию быстрее 2 часов и 6 минут. Он три месяца готовился в Итене к Лондонскому марафону. Но все оказалось напрасно, и теперь он застрял в Эльдорете.

Он приезжает тренироваться в Кению уже 11 лет, и все 11 лет видит тамошнюю нищету. В отличие от многих тренеров, Муен не считает, что бедность мотивирует местных жителей добиваться спортивных успехов. Ему больно видеть, когда к тренирующимся группам профессионалов присоединяются обычные кенйцы. Голодные бегуны лишь вредят собственному здоровью, убежден он. Если они вернутся к семьям, им будет только лучше: “Никто не может расходовать по 4-5 тысяч килокалорий в день, не имея возможности позволить себе это”.