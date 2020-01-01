Украинская журналистка заявила о нападении во время акций протеста в США
Украинский журналист Кристина Шевченко снимающая видеосюжет об акциях протеста в США для программы Сhastime, выходящей на Голосе Америки, подверглась нападению со стороны демонстрантов. Об этом, во вторник, 2 июня, сообщила сама Шевченко на своей странице в Facebook.
По ее словам, демонстрант ударил ее кулаком в голову во время съемки. После этого он хотел отобрать камеру. Его удалось снять на видео.
"Около 10 минут никто не трогал, а потом момент - и в глазах потемнело от удара кулаком в темя. Я потеряла сознание на несколько секунд и упала. Штатив с камерой также упали мне на стопу. Я начала кричать, что я пресса и мне удалось встать на одну ногу", - сообщила она.
Также, ей удалось добраться к машине, а впоследствии медики диагностировали у нее перелом двух пальцев на ноге и легкую травму головы.
Ранее сообщалось, что на фоне протестов в США дорожают акции американских производителей оружия.
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