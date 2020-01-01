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Украинская журналистка заявила о нападении во время акций протеста в США

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Нападения на работников СМИ во время акций протеста в США зафиксированы в Нью-Йорке, Чикаго, Вашингтоне, округе Колумбия, Питтсбурге, Лос-Анджелесе, Филадельфии, Сан-Диего, Детройте и Денвере.
Демонстрант в США ударил кулаком в голову украинскую журналистку
Демонстрант в США ударил кулаком в голову украинскую журналистку
Khrystyna Shevchenko/Facebook

Украинский журналист Кристина Шевченко снимающая видеосюжет об акциях протеста в США для программы Сhastime, выходящей на Голосе Америки, подверглась нападению со стороны демонстрантов. Об этом, во вторник, 2 июня, сообщила сама Шевченко на своей странице в Facebook

По ее словам, демонстрант ударил ее кулаком в голову во время съемки. После этого он хотел отобрать камеру. Его удалось снять на видео.

"Около 10 минут никто не трогал, а потом момент - и в глазах потемнело от удара кулаком в темя. Я потеряла сознание на несколько секунд и упала. Штатив с камерой также упали мне на стопу. Я начала кричать, что я пресса и мне удалось встать на одну ногу", - сообщила она.

Также, ей удалось добраться к машине, а впоследствии медики диагностировали у нее перелом двух пальцев на ноге и легкую травму головы.

 
Кристина сообщила, что полиции во время нападения на нее рядом не было. 

Ранее сообщалось, что на фоне протестов в США дорожают акции американских производителей оружия. 

Напомним, президент США Дональд Трамп угрожает применить армию из-за беспорядков, которые охватили города после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Мародеры грабят магазины и устраивают беспорядки, есть жертвы.
 
Темнокожий мужчина Джордж Флойд умер в Миннеаполисе после задержания полицией. В сети появилось видео, как офицер прижал его шею коленом.

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Теги: США, протесты, акция, журналист, нападение
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Источник: korrespondent.net

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