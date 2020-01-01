В штате Миннесота проведут проверку деятельности полицейских за 10 лет

Управление штата по правам человека выдвинуло обвинение по гражданским правам против полицейского управления Миннесоты.

Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолц заявил о начале расследования деятельности полицейских за последние десять лет на фоне протестов из-за убийства при задержании правоохранителями чернокожего охранника Джорджа Флойда. Об этом, во вторник, 2 июня, он написал в Twitter-аккаунте.

По его словам, управление штата по правам человека расследует политику, процедуры и практику департамента полиции на протяжении последних 10 лет, "чтобы определить, занимались ли полицейские системной дискриминацией".

Уолц подчеркнул, что власти штата сделают все, чтобы уничтожить "поколения системного расизма в Миннесоте".

Также, по его словам, в штате предпринимаются многочисленные шаги по восстановлению доверия с общинами, которых "слишком долго не замечали и не слышали".

Напомним, массовые акции протеста вспыхнули в десятках американских городов из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе.

Ранее украинская журналистка снимающая материал о беспорядках на улицах городов в США сообщила о нападении на нее во время работы.

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