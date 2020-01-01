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В штате Миннесота проведут проверку деятельности полицейских за 10 лет

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Управление штата по правам человека выдвинуло обвинение по гражданским правам против полицейского управления Миннесоты.
Полицию штата проверят на предмет дискриминации
Полицию штата проверят на предмет дискриминации

Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолц заявил о начале расследования деятельности полицейских за последние десять лет на фоне протестов из-за убийства при задержании правоохранителями чернокожего охранника Джорджа Флойда. Об этом, во вторник, 2 июня, он написал в Twitter-аккаунте.

По его словам, управление штата по правам человека расследует политику, процедуры и практику департамента полиции на протяжении последних 10 лет, "чтобы определить, занимались ли полицейские системной дискриминацией".

Уолц подчеркнул, что власти штата сделают все, чтобы уничтожить "поколения системного расизма в Миннесоте".

Также, по его словам, в штате предпринимаются многочисленные шаги по восстановлению доверия с общинами, которых "слишком долго не замечали и не слышали".

Напомним, массовые акции протеста вспыхнули в десятках американских городов из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе.

Ранее украинская журналистка снимающая материал о беспорядках на улицах городов в США сообщила о нападении на нее во время работы. 

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Теги: США, Губернатор, полиция, расследование, Миннесота
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Источник: korrespondent.net

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