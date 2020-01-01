Во время протестов в США погибли не менее 11 человек

В СМИ утверждают, что большинство погибших - афроамериканцы. Также сообщается о сотнях пострадавших в разных городах США.

Не менее 11 человек погибли в ряде американских городов за время протестов и беспорядков, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания в Миннеаполисе. Об этом, во вторник, 2 июня, сообщает KTLA.

Жертвами стали жители Чикаго, Детройта, Омахи, Девенпорта, Окленда и Луисвилла. Кроме того, журналисты сообщают о сотнях пострадавших, однако не уточняют точную цифру.

"В Окленде был застрелен темнокожий сотрудник федеральной службы охраны Дэйв Патрик Андервуд, его напарник получил тяжелые ранения. В Омахе 22-летнего темнокожего Джеймса Скарлока убили, когда он с сообщниками избивал белого мужчину. Пострадавшему удалось достать пистолет во время драки, и он выстрелил в попытке защититься", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Луисвилле, разгоняя большую толпу людей, которые собрались на парковке одного из магазинов, полиция была вынуждена открыть огонь, в результате чего один человек погиб.

Также, в Индианаполисе погибли два человека, в том числе темнокожий 38-летний Крис Бити - местная звезда футбола.

Ранее сообщалось, что губернатор американского штата Миннесота Тим Уолц заявил о начале расследования деятельности полицейских за последние десять лет на фоне протестов из-за убийства при задержании правоохранителями чернокожего Джорджа Флойда.

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