Американские протесты перекинулись во Францию

В Париже прошел многотысячный митинг протеста, полиция применила против его участников слезоточивый газ.

Во Франции прошел митинг протеста против расизма и жестокости со стороны полиции после смерти в американском Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. На улицы Парижа вышли около 20 тысяч человек, полиция против них применила слезоточивый газ. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает Le monde.

Отмечается, что митингующие собрались перед парижским судом, несмотря на запрет демонстраций, объявленный парижским полицейским управлением.

К вечеру в городе ситуация начала обостряться, в какой-то момент полиция применила слезоточивый газ. После этого некоторые демонстранты начали блокировать полицейские машины. Позже в полицию полетели камни, а протестующие начали возводить баррикады.

Также демонстранты напомнили о темнокожем французе Адаме Траоре, который умер в 2016-м году вскоре после ареста. До сих пор неизвестны обстоятельства его смерти, поэтому французы начали сравнивать его историю с гибелью Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе.

Напомним, массовые акции протеста вспыхнули в десятках американских городов из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Во время протестов в США погибли не менее 11 человек, большинство погибших - афроамериканцы.

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