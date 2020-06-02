Трамп поблагодарил сам себя за аресты

Американский лидер рассказал о множестве арестов и поблагодарил сам себя за обеспечение правопорядка в охваченных протестами городах.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил себя за то, что на фоне масштабных протестов в США в столице страны удается обеспечивать правопорядок. Об этом во вторник, 2 июня, Трамп написал в Twitter.

"В округе Колумбия (город Вашингтон – ред.) прошлой ночью не было проблем. Много арестов. Замечательная работа, которую сделали все. Непобедимая сила. Доминирование. Так же, как было прекрасно и в Миннеаполисе (спасибо тебе, президент Трамп!)" – написал глава Белого дома.

Накануне Трамп объявил, что привлекает к охране правопорядка в американской столице воинские подразделения. Кроме того, в Вашингтоне с 19 вечера до 6 утра действовал комендантский час. В ночь на среду местные власти снова ввели такой режим.

D.C. had no problems last night. Many arrests. Great job done by all. Overwhelming force. Domination. Likewise, Minneapolis was great (thank you President Trump!). — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020

Накануне сообщалось, что против протестующих под Белым домом использовали резиновые пули и слезоточивый газ. Также сообщалось, что мэр Вашингтона и губернатор Нью-Йорка раскритиковали Трампа. Чиновники-демократы недовольны действиями властей во время ситуации с беспорядками. А американское духовенство возмутилось из-за фото Трампа с Библией на фоне церкви, дорогу к которой он прокладывал себе слезоточивым газом.

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