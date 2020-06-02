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Трамп поблагодарил сам себя за аресты

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Американский лидер рассказал о множестве арестов и поблагодарил сам себя за обеспечение правопорядка в охваченных протестами городах.
Трамп выразил себе благодарность
Трамп выразил себе благодарность

Президент США Дональд Трамп поблагодарил себя за то, что на фоне масштабных протестов в США в столице страны удается обеспечивать правопорядок. Об этом во вторник, 2 июня, Трамп написал в Twitter.

"В округе Колумбия (город Вашингтон – ред.) прошлой ночью не было проблем. Много арестов. Замечательная работа, которую сделали все. Непобедимая сила. Доминирование. Так же, как было прекрасно и в Миннеаполисе (спасибо тебе, президент Трамп!)" – написал глава Белого дома.

Накануне Трамп объявил, что привлекает к охране правопорядка в американской столице воинские подразделения. Кроме того, в Вашингтоне с 19 вечера до 6 утра действовал комендантский час. В ночь на среду местные власти снова ввели такой режим.

Накануне сообщалось, что против протестующих под Белым домом использовали резиновые пули и слезоточивый газ. Также сообщалось, что мэр Вашингтона и губернатор Нью-Йорка раскритиковали Трампа. Чиновники-демократы недовольны действиями властей во время ситуации с беспорядками. А американское духовенство возмутилось из-за фото Трампа с Библией на фоне церкви, дорогу к которой он прокладывал себе слезоточивым газом.

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Теги: США, протесты, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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