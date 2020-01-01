В Вашингтон отправили более полутора тысяч военных из-за протестов

Пока армия не помогает полиции, но находится в повышенной боевой готовности и будет действовать в случае массовых беспорядков.

Около 1,6 тысяч военных стянули в район Вашингтона

Около 1,6 тысяч военных отправили в федеральный округ Колумбия в Вашингтоне в связи с протестами из-за полицейского насилия против темнокожих американцев. Об этом сообщает Reuters в среду, 3 июня.

Военные находятся в повышенной боевой готовности и будут действовать в случае массовых беспорядков, но сейчас армия не принимает никакого участия в помощи полиции, говорит помощник министра обороны США Джонатан Хоффман.

Известно, что военные будут перемещаться в район Вашингтона, а в их число входят военная полиция, пехотный батальон и инженерные войска.

В свою очередь президент США Дональд Трамп призвал ввести войска в Нью-Йорк.

"Нью-Йорк вышел из-под контроля. Мэр города [Билл де Блазио] и губернатор штата [Эндрю Куомо] обязаны остановить протест немедленно!" - написал Трамп в Twitter.

В другом посте президент вопрошает, когда местное правительство все же решится позвать федеральные войска на помощь.

Напомним, что ранее против протестующих под Белым домом использовали резиновые пули. Полиция разогнала протест, чтобы Трамп мог выступить с речью. Президент заявил, что применит силу для прекращения волны протестов в стране.

Трамп грозит армией. Бунты в США продолжаются

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet