Байден посетит похороны убитого Джорджа Флойда - СМИ

Один из главных кандидатов на предстоящих президентских выборах в США посетит похороны афроамериканца, чья смерть потрясла страну.

Похороны Джорджа Флойда, афроамериканца, чья смерть в ходе полицейского задержания привела к массовым протестам в США, намерен посетить бывший вице-президент Джо Байден. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает The Hill со ссылкой на несколько источников.

"Бывший вице-президент Джо Байден, как ожидается, посетит похороны Джорджа Флойда в Хьюстоне, штат Техас, на следующей неделе", - приводит издание слова адвоката семьи погибшего.

Представитель мемориального центра Форт-Бенд, где пройдет церемония захоронения, также подтвердил информацию о намерениях Байдена присутствовать на ней.

Джо Байден, который длительное время находился в самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр, только 25 мая впервые появился на людях на мероприятии, посвященном Дню памяти.

Публичное прощание с Джорджем Флойдом состоится в следующий понедельник, церемония захоронения запланирована на вторник. Для всех присутствующих обязательным является наличие защитных масок и перчаток.

Ранее сообщалось, что Трамп поблагодарил сам себя за аресты участников акций протеста в разных городах.

Как известно, в ряде американских штатов продолжаются массовые протесты и беспорядки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате грубого задержания полицией. Мужчина скончался после применения правоохранителями удушающего приема.

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