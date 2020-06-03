COVID-19: в мире выздоровели более 3 млн человек

Больше всего выздоровевших пациентов в США – более 645 тысяч. При этом свыше 100 тысяч американцев умерли.

Житель вьетнамского Ханоя в маске занимается спортом на улице

По состоянию на утро 3 июня в мире заразились коронавирусом COVID-19 6 453 781 человек. Из них 382 512 умерли, 3 068 122 выздоровели. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Worldometers.

Первое место в мире по число инфицированных занимают США – 1 881 205 человек. В стране зафиксировали 108 059 летальных случаев, выздоровели 645 974 пациента.

На втором месте Бразилия с показателями в 558 237 зараженных, 31 309 умерших и 253 570 выздоровевших

На третьем – Россия, где заразились COVID-19 423 741 человек, 5037 умерли, выздоровели 186 985.

На четвертом Испания – 287 012 зараженных , 27 127 летальных случаев, выздоровевших – 150 376.

На пятой позиции Великобритания – в стране 277 985 случаев, 39 369 умерли. Официальных данных о выздоровевших пока нет.

Ранее в среду стало известно, что в Украине произошел новый скачок COVID-19. За последние сутки прирост новых случаев увеличился сразу на полторы сотни. Заболели 483 человека, а 362 выздоровели, еще восемь скончались.

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