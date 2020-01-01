В Бразилии новый рекорд смертности от коронавируса

Власти страны продолжают настаивать на том, что экономические последствия от карантинных мер будут тяжелее, чем потери от пандемии.

Врачи в бразильском городе Манаус спасают пожилого пациента с коронавирусом

За минувшие сутки в Бразилии от коронавируса скончались 1262 человека. Такие данные накануне обнародовал бразильский Минздрав. Это самый высокий показатель смертности в стране с начала пандемии COVID-19.

Общее число жертв пандемии в стране достигло 31 309 человек, число инфицированных – 558 237. При этом выздоровели 253 570 бразильцев.

Несмотря на ухудшающуюся статистику, некоторые бразильские лидеры, включая президента Жаира Болсонару, продолжают настаивать на том, что экономические последствия от карантинных мер будут значительно тяжелее, чем потери от пандемии.

"Мы скорбим обо всех смертях, но это судьба", – сказал президент Бразилии журналистам во вторник.

Напомним, что ранее в мире сменился лидер по заболеваемости COVID-19. Бразилия обошла США по суточному показателю заболеваемости коронавирусом – более 22 тысяч новых инфицированных.

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