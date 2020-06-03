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Мать дочери Джорджа Флойда сделала заявление

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У шестилетней Джанны больше нет отца. Ее мать впервые вытупила с заявлением, в котором оплакала смерть Флойда.
Рокси Вашингтон и дочь Джорджа Флойда
Рокси Вашингтон и дочь Джорджа Флойда
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У убитого полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда осталась шестилетняя дочь. Ее мать Рокси Вашингтон впервые после смерти Флойда выступила с заявлением, пытаясь заставить "всех узнать, что именно сделали эти офицеры", передает CBS News.

В коротком заявлении вместе с дочерью, которую она родила от Флойда, Рокси оплакивала его потерю.

"Я хочу, чтобы все знали, что вот то, что забрали эти офицеры. В конце концов, они возвращаются домой, чтобы побыть со своими родными. А у Джанны больше нет отца. Он никогда не увидит, как она растет, получает образование. Если у нее появятся проблемы и ей понадобится отец... У нее этого больше нет", - сказала Рокси Вашингтон.

Как известно, в ряде американских штатов продолжаются массовые протесты и беспорядки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате грубого задержания полицией. Мужчина скончался после применения правоохранителями удушающего приема. Позже эксперты установили причину смерти Джорджа Флойда.

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Теги: США, смерть, полиция, убийство
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    03.06.2020, 11:41
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
"Я хочу, чтобы все знали, что вот то, что забрали эти офицеры."

Вонючего нигера, который не хотел жить по закону.
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