Мать дочери Джорджа Флойда сделала заявление
У убитого полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда осталась шестилетняя дочь. Ее мать Рокси Вашингтон впервые после смерти Флойда выступила с заявлением, пытаясь заставить "всех узнать, что именно сделали эти офицеры", передает CBS News.
В коротком заявлении вместе с дочерью, которую она родила от Флойда, Рокси оплакивала его потерю.
"Я хочу, чтобы все знали, что вот то, что забрали эти офицеры. В конце концов, они возвращаются домой, чтобы побыть со своими родными. А у Джанны больше нет отца. Он никогда не увидит, как она растет, получает образование. Если у нее появятся проблемы и ей понадобится отец... У нее этого больше нет", - сказала Рокси Вашингтон.
Как известно, в ряде американских штатов продолжаются массовые протесты и беспорядки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате грубого задержания полицией. Мужчина скончался после применения правоохранителями удушающего приема. Позже эксперты установили причину смерти Джорджа Флойда.
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