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Италия открыла границы без двухнедельного карантина для туристов

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Отмена карантинных ограничений относится только к гражданам стран-членов Евросоюза и Шенгенской зоны.
Италия открывает границы и разрешает передвижение между регионами
Италия открывает границы и разрешает передвижение между регионами

С сегодняшнего дня Италия разрешила европейцам въезжать в страну без обязательного 14-дневного карантина. Об этом сообщает Corriere dela Serra в среду, 3 июня.

При этом отмена ограничений касается граждан стран Евросоюза и Шенгенской зоны.

Кроме того, Италия снимает ограничения на поездки внутри страны, позволяя людям перемещаться между регионами. В течение почти трех месяцев путешествие по Италии разрешалась только в необходимых случаях.

Отметим, что ранее Швейцария объявила о планах по открытию границ для всех своих соседей, кроме Италии. В свою очередь Швейцария, Франция, Германия и Австрия уже договорились отменить все ограничения на поездки между четырьмя странами с 15 июня.

Напомним, что известные достопримечательности Италии впервые открыты после карантина. Посещение достопримечательностей для туристов и итальянцев возможно при условии соблюдения мер безопасности.

Также сообщалось, что в Италии минимум зараженных COVID с февраля. Прирост заболевших коронавирусом в стране за последние сутки самый минимальный с 26 февраля.

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Теги: Италия, граница, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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