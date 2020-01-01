Второй волны пандемии можно избежать - ВОЗ

Если не принять необходимые меры предосторожности, вторая волна заболеваемости может иметь серьезные последствия.

В ВОЗ заявили, что второй волны коронавируса можно избежать

Второй волны коронавируса можно избежать, но в отсутствие мер предосторожности она может стать очень разрушительной. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге в среду, 3 июня.

"Однако все большее число стран снимает ограничения (по коронавирусу - ИФ), есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID-19. Если не купировать эти всплески, вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной", - сказал Клюге.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что необходимо помнить о том, что дела в настоящий момент обстоят "не лучше, чем в начале года": по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от коронавируса.

"Хорошая новость в том, что мы многому научились после первой волны. Если возникнет новый всплеск, мы будем лучше подготовлены, мы лучше понимаем вирус, какие меры работают, и как нам подготовиться", - отметил Клюге.

В ВОЗ считают, что необходимо постепенно и осторожно снимать введенные ограничения, а также проводить постоянный мониторинг ситуации.

Напомним, что ранее в ВОЗ назвали общее число зараженных COVID-19. Пациенты с коронавирусной инфекцией нового типа выявлены в 216 странах, отмечается в статистике ВОЗ.

Также сообщалось, что первая в Европе страна официально заявила о победе над COVID-19. В Черногории уже 28 дней не фиксируют новых случаев коронавируса, а все заболевшие ранее вылечились.

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