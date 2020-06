Назван регион с самым чистым воздухом на планете

Ученые с большим трудом, но все-таки обнаружили на Земле регион с самым чистым воздухом. Он практически не подвергся влиянию аэрозольных загрязнений и пыли с континентов.

Американские ученые из Университета штата Колорадо и их коллеги из Австралии назвали место, имеющее самый чистый воздух на Земле. Этот “оазис“ находится над Южным океаном, пишет Proceedings of the Natural Academy of Sciences.

Деятельность человека привела к тому, что на планете уже практически отсутствуют места с чистым воздухом. Однако, один регион все же остался.

Согласно исследованию специалистов, самый чистый воздух – над так называемым Южным океаном, куда входят воды Тихого, Атлантического и Индийского океанов, омывающих Антарктиду.

Этот регион, считают эксперты, почти не подвергся влиянию аэрозольных загрязнений и пыли с континентов.

“По всей видимости, Антарктида изолирована от распространения бактерий с южных континентов. Это говорит о том, что Южный океан - один из немногих регионов, на которых антропогенная деятельность почти не повлияла“, - отметил один из авторов научной работы Томас Хилл.

Напомним, что в Китае загрязнение воздуха бьет прошлогодние рекорды. Высокие показатели загрязнения связывают с промышленными выбросами.

