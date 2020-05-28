Назван регион с самым чистым воздухом на планете
Американские ученые из Университета штата Колорадо и их коллеги из Австралии назвали место, имеющее самый чистый воздух на Земле. Этот “оазис“ находится над Южным океаном, пишет Proceedings of the Natural Academy of Sciences.
Деятельность человека привела к тому, что на планете уже практически отсутствуют места с чистым воздухом. Однако, один регион все же остался.
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Согласно исследованию специалистов, самый чистый воздух – над так называемым Южным океаном, куда входят воды Тихого, Атлантического и Индийского океанов, омывающих Антарктиду.
Этот регион, считают эксперты, почти не подвергся влиянию аэрозольных загрязнений и пыли с континентов.
“По всей видимости, Антарктида изолирована от распространения бактерий с южных континентов. Это говорит о том, что Южный океан - один из немногих регионов, на которых антропогенная деятельность почти не повлияла“, - отметил один из авторов научной работы Томас Хилл.
Напомним, что в Китае загрязнение воздуха бьет прошлогодние рекорды. Высокие показатели загрязнения связывают с промышленными выбросами.
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