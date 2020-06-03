Трюдо "завис" после вопроса о беспорядках в США

Премьер-министру Канады понадобилось достаточно продолжительное время на обдумывания ответа на вопрос по поводу реакции Трампа на беспорядки в США.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время пресс-конференции долго не знал, что ответить по поводу реакции президента Дональда Трампа на беспорядки в США. Отрывок из пресс-конференции опубликовало издание Guardian News в YouTube.

"Мы все с ужасом и опасениями наблюдаем за тем, что происходит в Соединенных Штатах. Пришло время объединить людей, пришло время слушать, пришло время узнать, что несправедливость продолжается, несмотря на прогресс в течение многих лет и десятилетий", - ответил Трюдо после длительной паузы.

Во время ответа Джастин Трюдо избегал прямых упоминаний реакции Трампа на протесты и не назвал его имени.

Напомним, массовые акции протеста вспыхнули в десятках американских городов из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп угрожает применить армию из-за беспорядков, которые охватили американские города после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

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