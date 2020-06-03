Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трюдо "завис" после вопроса о беспорядках в США

Комментариев: 1
Премьер-министру Канады понадобилось достаточно продолжительное время на обдумывания ответа на вопрос по поводу реакции Трампа на беспорядки в США.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время пресс-конференции долго не знал, что ответить по поводу реакции президента Дональда Трампа на беспорядки в США. Отрывок из пресс-конференции опубликовало издание Guardian News в YouTube.

"Мы все с ужасом и опасениями наблюдаем за тем, что происходит в Соединенных Штатах. Пришло время объединить людей, пришло время слушать, пришло время узнать, что несправедливость продолжается, несмотря на прогресс в течение многих лет и десятилетий", - ответил Трюдо после длительной паузы.

Во время ответа Джастин Трюдо избегал прямых упоминаний реакции Трампа на протесты и не назвал его имени.

 

Напомним, массовые акции протеста вспыхнули в десятках американских городов из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп угрожает применить армию из-за беспорядков, которые охватили американские города после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Канада, видео, беспорядки в США, Джастин Трюдо
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Нинізосереджений    03.06.2020, 13:20
Оценка:  -22
Нинізосереджений
А что тут удивительного?Ведь с одной стороны там неправильный Майдан,ведь там пока богует Дональд.Но с другой стороны,Джо уже видит себя на троне и скоро может выясниться что этот Майдан как раз самый правильный!Поэтому и"зависают"приверженцы двойных стандартов)))))))))))
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь