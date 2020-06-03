В США разбился вертолет, трое погибших

Крушение вертолета произошло на территории города. По неизвестным причинам он врезался в линии электропередач.

Вертолет врезался в линии электропередач и разбился thereporter.com

В городе Фэрфилд, что в американском штате Калифорния, разбился вертолет, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает местная газета Vacaville Reporter со ссылкой на местную полицию.

"Три человека погибли в результате авиакатастрофы вертолета в Фэрфилде", - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что вертолет типа Bell 206 по неизвестным причинам врезался в линии электропередач и разбился.

В результате аварии около 38 тысяч человек на несколько часов остались без света и сгорело более 20 тысяч квадратных метров травы.

Сейчас Национальный совет по вопросам безопасности транспорта США устанавливает причины трагедии.

Ранее сообщалось, что вертолет ВСУ совершил аварийную посадку. Инцидент произошел на побережье Азовского моря во время тактико-специальных учений с боевой стрельбой.

Перед этим под Москвой жестко приземлился военный вертолет, экипаж погиб.

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