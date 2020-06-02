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Евродепутат участвовал в дебатах без брюк

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Во время дебатов по видеосвязи в Европарламенте оконфузился депутат из Ирландии участвовавший в обсуждении без штанов.

Ирландский евродепутат Люк Фланаган принял участие в дебатах по видеосвязи без брюк. Видео инцидента опубликовано в Twitter.

Во время выступления Фланаган по поводу выплат фермерам, на видео было заметно, что он сидит в постели без штанов.

Позже Фланаган объяснил, что он только что вернулся с пробежки и был в футболке за две минуты до этого.

 

 
Также Корреспондент писал, что журналист появился в прямом эфире без штанов.
 

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Теги: курьезы, депутаты, конфуз, Европарламент, брюки
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Источник: korrespondent.net

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