Евродепутат участвовал в дебатах без брюк

Во время дебатов по видеосвязи в Европарламенте оконфузился депутат из Ирландии участвовавший в обсуждении без штанов.

Ирландский евродепутат Люк Фланаган принял участие в дебатах по видеосвязи без брюк. Видео инцидента опубликовано в Twitter.

Во время выступления Фланаган по поводу выплат фермерам, на видео было заметно, что он сидит в постели без штанов.

Позже Фланаган объяснил, что он только что вернулся с пробежки и был в футболке за две минуты до этого.

#CONFINAMIENTO

?Un eurodiputado del @parlamentoUE interviene !!desde la cama y ??? en pa~nos menores??? para analizar el impacto del Marco Financiero Plurianual #MFP en la #PAC ?



Esfuerzos en la comisi'on parlamentaria #COMAGRI por contener la risa.#coronavirus#COVID19 pic.twitter.com/R6SOIS7ZDY — Jorge Jaramillo (@jorjaramil) June 2, 2020

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