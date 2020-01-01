Телеведущая ушла из жизни из-за отказа возлюбленного на ней жениться

Девушка пять лет ждала, что ее любимый женится на ней. Когда она получила отказ, то предпочла покончить с собой.

Телеведущая из индийского города Бангалор - Чандана покончила жизнь самоубийством после того, как ее возлюбленный по имени Динеш охладел к ней и отказался официально оформить отношения, пишет Deccan Herald.

29-летняя Чандана встречалась с Динешом пять лет. Парень обещал на ней жениться. Однако в последнее время начал избегать девушку, и о свадьбе уже речи не шло.

Накануне рокового шага телеведущая записала видеоролик и отправила его бойфренду, своим родителям и друзьям. После этого она покончила с собой.

Родители, просмотрев видео, тут же позвонили соседям, которые вызвали скорую помощь. Медики оказались бессильны – Чандана скончалась в больнице.

Отец написал жалобу в полицию на Динеша.

Напомним, что на Закарпатье мужчина покончил с собой в прямом эфире. Перед самоубийством он заявил, что его довели до суицида правоохранители.

Также Korrespondent.net писал, что фермер покончил с собой из-за засухи.

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