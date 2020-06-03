В России впервые нашли опасный хантавирус

Опасную для жизни инфекцию переносит один из видов землероек, который называется бурозубки.

В России ученые Томского государственного университета и Научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор впервые обнаружили редкий и малоизученный хантавирус Altai, который вызывает геморрагическую лихорадку. Об этом сообщается на сайте университета в среду, 3 июня.

Отмечается, что опасную для жизни инфекцию переносит один из видов землероек, называемый бурозубками.

Исследователи выявили вирус в биоматериале, собранном в 2019 году. Они выделили геном инфекционного агента и описали его, что необходимо для понимания происхождения возбудителя, разработки тест-систем и поиска способов лечения и профилактики вызываемой им болезни.

Указано, что традиционно в России главными переносчиками хантавирусов считаются рыжая полевка и полевая мышь. Однако и другие млекопитающие способны распространять этих возбудителей.Как отмечают ученые, в прошлом году количество землероек в России заметно увеличилось, а нынешняя теплая зима лишь поспособствовала увеличению численности их популяции.

В группу риска входят владельцы дачных участков и частных домов, рыбаки, охотники, туристы. В 2019 году в Саратовской области РФ произошла крупнейшая вспышка геморрагической лихорадки за два десятилетия. Тогда заразились примерно полторы тысячи человек.

На данный момент выявлено около 40 видов хантавирусов. При этом известны только единичные случаи передачи инфекции от человека к человеку. Для профилактики болезни необходимо соблюдать правила личной гигиены.

Напомним, в марте нынешнего года в Китае впервые мужчина умер от хантавируса. Он ехал на работу в автобусе и внезапно скончался.

Тогда ученые заявили, что передача хантавируса от человека к человеку является крайне редким явлением. Также утверждалось что вакцина от этого заболевания существует.

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