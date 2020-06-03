В ответ на открытие монумента союз велосипедистов наградил президента Гурбангулы Бердымухамедова высшей наградой за популяризацию велоспорта.

Президент Туркменистана открыл в Ашхабаде гигантский монумент велосипеду. Фотографии опубликовало ИА Золотой век.

Монумент возведен у подножия горного хребта Копетдаг. На фотографиях видно, что монумент почти в 20 раз превосходит рост работников, которые готовили его к открытию.

В ответ на открытие монумента союз велосипедистов наградил президента Гурбангулы Бердымухамедов своей высшей наградой за популяризацию велоспорта.

Cмотрите фотогалерею: Гигантский монумент велосипеду открыли в Туркменистане

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