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Гигантский монумент велосипеду открыли в Туркменистане

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В ответ на открытие монумента союз велосипедистов наградил президента Гурбангулы Бердымухамедова высшей наградой за популяризацию велоспорта.
Монумент велосипеду в Туркменистане
Монумент велосипеду в Туркменистане
Золотой век

Президент Туркменистана открыл в Ашхабаде гигантский монумент велосипеду. Фотографии опубликовало ИА Золотой век.

Монумент возведен у подножия горного хребта Копетдаг. На фотографиях видно, что монумент почти в 20 раз превосходит рост работников, которые готовили его к открытию.

В ответ на открытие монумента союз велосипедистов наградил президента Гурбангулы Бердымухамедов своей высшей наградой за популяризацию велоспорта.

 
 
 

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Теги: памятники и монументы, Туркменистан, фото, велосипед, Гурбангулы Бердымухамедов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
zurbuk    03.06.2020, 17:42
Оценка:  0
zurbuk
Родной брат Трампа.)
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