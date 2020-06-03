Гигантский монумент велосипеду открыли в Туркменистане
В ответ на открытие монумента союз велосипедистов наградил президента Гурбангулы Бердымухамедова высшей наградой за популяризацию велоспорта.
Президент Туркменистана открыл в Ашхабаде гигантский монумент велосипеду. Фотографии опубликовало ИА Золотой век.
Монумент возведен у подножия горного хребта Копетдаг. На фотографиях видно, что монумент почти в 20 раз превосходит рост работников, которые готовили его к открытию.
В ответ на открытие монумента союз велосипедистов наградил президента Гурбангулы Бердымухамедов своей высшей наградой за популяризацию велоспорта.
Cмотрите фотогалерею: Гигантский монумент велосипеду открыли в Туркменистане
Ранее сообщалось, что в Туркменистане бюджетницам запретили красить волосы и делать маникюр.
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