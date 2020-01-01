Россия нанесла авиаудары в Сирии впервые за три месяца

Удары по провинции Идлиб со стороны российских военных были зафиксированы впервые с марта.

Российские самолеты нанесли удары в Сирии впервые за последние три месяца Getty Images (архивное фото)

В Сирии впервые с марта зафиксированы авиаудары, осуществленные российскими военными самолетами. Об этом сообщает Associated Press в среду, 3 июня.

Как заявил сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, российские военные самолеты наносили удары по районам южнее провинции Идлиб поздно вечером во вторник и в среду утром. Информации о жертвах не поступало.

При этом активист из Идлиба Тахер аль-Омар сказал, что российские военные самолеты нанесли серьезные разрушения. Он также не сообщил о раненых или погибших.

В свою очередь другой активист из Идлиба, Хади Абдулла сказал, что в среду были нанесены удары по горному региону в провинции Латакия, на окраине Идлиба и электростанции на северной окраине провинции Хама.

По информации активистов, в последние дни и Турция, и правительство в Дамаске присылают подкрепление в северо-западную Сирию. В последние недели также неоднократно нарушались условия перемирия на местах.

В среду, 11 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о единичных нарушениях режима прекращения огня в Идлибе, о котором он договорился с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сейчас там происходят, хоть и небольшие, но нарушения режима прекращения огня. Мы сообщаем об этом России и хотим, чтобы принимались необходимые меры", - сказал он.

Как известно, достигнутые договоренности по Идлибу также предполагают создание вокруг трассы М4 коридора безопасности шириной в 6 километров. Также с 15 марта начали работу совместные российско-турецкие патрули.

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