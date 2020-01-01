Израиль на море испытал баллистическую ракету

Комплекс LORA может использоваться как в наземном, так и в морском варианте базирования для поражения объектов инфраструктуры и батарей ПВО в глубине территории противника.

В Израиле концерн Israel Aerospace Industries провел в Средиземном море испытательные стрельбы сверхточной баллистической ракеты малой дальности комплекса LORA. Об этом сообщается на сайте ІАІ.

"IAI успешно завершил испытательные боевые стрельбы с помощью системы LORA. Испытание проводилось в открытом море, чтобы продемонстрировать возможности LORA заказчику ІАІ", - говорится в сообщении.

Испытания проводились по двум сценариям для тестирования расширенных возможностей LORA. Первый сценарий предусматривал запуск на расстояние до 90 км, а второй на 400 км. В ходе обоих испытаний ракеты поразили цели с высокой точностью.

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