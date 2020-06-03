Трамп объяснил свою инициативу по России в G7
Приглашение России на саммит Большой семерки помогло бы облегчить решение многих проблем. Так президент США Дональд Трамп прокомментировал Fox News Radio Брайену Килмиду свою инициативу по участию РФ во встрече.
"Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) помог нам с нефтяной отраслью, что было хорошо и для него. Вопрос не в том, что он сделал. Это вопрос здравого смысла", - сказал он, отметив, что половина встреч посвящена России - "если бы он был там, было бы гораздо проще найти решение".
"Проблема в том, что многое из того, что мы обсуждаем, касается Путина", - добавил Трамп, уточнив, что такие обсуждения без присутствия России являются "пустой тратой времени".
"Потому что после завершения встречи кто-то должен звонить Путину и взаимодействовать с ним по многим вопросам", - отметил президент США.
Кроме того, Трамп считает, что присутствие России на саммите позволило бы проще "решать вопросы". "Я хочу, чтобы было соглашение по ядерному оружию", - констатировал президент США, не приведя подробностей.
Ранее сообщалось, что Трамп перенес саммит G7 с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Представители ЕС, Великобритании, Канады, Японии и Франции уже выступили против такого решения.
"Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) помог нам с нефтяной отраслью, что было хорошо и для него. Вопрос не в том, что он сделал. Это вопрос здравого смысла", - сказал он, отметив, что половина встреч посвящена России - "если бы он был там, было бы гораздо проще найти решение".
"Проблема в том, что многое из того, что мы обсуждаем, касается Путина", - добавил Трамп, уточнив, что такие обсуждения без присутствия России являются "пустой тратой времени".
"Потому что после завершения встречи кто-то должен звонить Путину и взаимодействовать с ним по многим вопросам", - отметил президент США.
Кроме того, Трамп считает, что присутствие России на саммите позволило бы проще "решать вопросы". "Я хочу, чтобы было соглашение по ядерному оружию", - констатировал президент США, не приведя подробностей.
Ранее сообщалось, что Трамп перенес саммит G7 с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Представители ЕС, Великобритании, Канады, Японии и Франции уже выступили против такого решения.
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штатное быдло путинское,
называй правильно презика россии - с 2014-го он просто Хyйло, начавшее и ведущее войну против Украины и оккупировавшее Крым с Донбассом