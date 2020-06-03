Трамп объяснил свою инициативу по России в G7

"Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) помог нам с нефтяной отраслью, что было хорошо и для него. Вопрос не в том, что он сделал. Это вопрос здравого смысла", - сказал он, отметив, что половина встреч посвящена России - "если бы он был там, было бы гораздо проще найти решение".

"Проблема в том, что многое из того, что мы обсуждаем, касается Путина", - добавил Трамп, уточнив, что такие обсуждения без присутствия России являются "пустой тратой времени".

"Потому что после завершения встречи кто-то должен звонить Путину и взаимодействовать с ним по многим вопросам", - отметил президент США.

Кроме того, Трамп считает, что присутствие России на саммите позволило бы проще "решать вопросы". "Я хочу, чтобы было соглашение по ядерному оружию", - констатировал президент США, не приведя подробностей.

Ранее сообщалось, что Трамп перенес саммит G7 с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

Представители ЕС, Великобритании, Канады, Японии и Франции уже выступили против такого решения.

Война с Китаем. Зачем Трамп пригласил Россию в G7+