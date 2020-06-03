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Трамп объяснил свою инициативу по России в G7

Комментариев: 3
Половина встреч Большой семерки касается России и это вопрос "здравого смысла" участие Путина в саммите.
Трамп объяснил целесообразность приглашения Путина на саммит G7
Трамп объяснил целесообразность приглашения Путина на саммит G7

Приглашение России на саммит Большой семерки помогло бы облегчить решение многих проблем. Так президент США Дональд Трамп прокомментировал Fox News Radio Брайену Килмиду свою инициативу по участию РФ во встрече.

 

 

"Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) помог нам с нефтяной отраслью, что было хорошо и для него. Вопрос не в том, что он сделал. Это вопрос здравого смысла", - сказал он, отметив, что половина встреч посвящена России - "если бы он был там, было бы гораздо проще найти решение".

"Проблема в том, что многое из того, что мы обсуждаем, касается Путина", - добавил Трамп, уточнив, что такие обсуждения без присутствия России являются "пустой тратой времени".

"Потому что после завершения встречи кто-то должен звонить Путину и взаимодействовать с ним по многим вопросам", - отметил президент США.

Кроме того, Трамп считает, что присутствие России на саммите позволило бы проще "решать вопросы". "Я хочу, чтобы было соглашение по ядерному оружию", - констатировал президент США, не приведя подробностей.

Ранее сообщалось, что Трамп перенес саммит G7 с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. 

Представители ЕС, Великобритании, Канады, Японии и Франции уже выступили против такого решения.

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Теги: Россия, США, Трамп, Дональд Трамп, большая семерка, G7
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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MихасьUA    03.06.2020, 18:47
Оценка:  -23
MихасьUA
Дональд явно хочет чтобы Владимир прислал ему своих пацанов-специалистов по решению вопросов с ниграми,поэтому и стелится ковриком...Только Владимир поможет ему задержаться в Белом доме ещё на один срок.Но что Владимир попросит взамен?
WTF2wtf    03.06.2020, 19:24
Оценка:  0
WTF2wtf
Boxerogos-Антибес,
штатное быдло путинское,
называй правильно презика россии - с 2014-го он просто Хyйло, начавшее и ведущее войну против Украины и оккупировавшее Крым с Донбассом
Graddfeydd    03.06.2020, 18:45
Оценка:  +1
Graddfeydd
Трамп и здравый смысл - понятия несовместимые (после предложения внутривенно вводить антисептики и облучать ультрафиолетом внутренние органы с целью борьбы с Ковидом это стало как никогда ясно). Блондинка совсем берега потеряла.
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