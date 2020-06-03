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Шторм Аманда унес десятки жизней

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В странах Центральной Америки бушует шторм Аманда. Число жертв и разрушений увеличивается.
Шторм в Центральной Америке
Шторм в Центральной Америке

В центральной Америке число погибших в результате шторма Аманда увеличилось до 26. Об этом сообщает AFP.

"Количество погибших в результате тропического шторма Аманда в Центральной Америке увеличилось до 26, в то время как в Мексиканском заливе формировался новый шторм", - говорится в сообщении.

В Сальвадоре количество погибших в результате непогоды увеличилось до 20 человек. Около 8 тысяч человек были эвакуированы.

В Гондурасе погибло четверо людей. В Гватемале погибли два человека, 500 домов были разрушены.

Cмотрите фотогалерею: Шторм Аманда унес десятки жизней

 
 
Также Корреспондент писал, что в Запорожье ветер повалил деревья.
 

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Теги: Америка, шторм, жертвы, фоторепортаж, непогода
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Источник: korrespondent.net

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