Шторм Аманда унес десятки жизней
В странах Центральной Америки бушует шторм Аманда. Число жертв и разрушений увеличивается.
В центральной Америке число погибших в результате шторма Аманда увеличилось до 26. Об этом сообщает AFP.
"Количество погибших в результате тропического шторма Аманда в Центральной Америке увеличилось до 26, в то время как в Мексиканском заливе формировался новый шторм", - говорится в сообщении.
В Сальвадоре количество погибших в результате непогоды увеличилось до 20 человек. Около 8 тысяч человек были эвакуированы.
В Гондурасе погибло четверо людей. В Гватемале погибли два человека, 500 домов были разрушены.
Cмотрите фотогалерею: Шторм Аманда унес десятки жизней
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