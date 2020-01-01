Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

COVID-19 увеличил смертность в Испании на 24%

Комментариев: 0
Только с 30 марта по 5 апреля количество умерших на 154,6% превысило показатель за тот же период годом ранее.
Испания оказалась в числе наиболее пострадавших от коронавруса европейских стран
Испания оказалась в числе наиболее пострадавших от коронавруса европейских стран
 
Показатель смертности населения Испании за январь-май 2020 года повысился на 24,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 225 930 случаев. Об этом в среду, 3 июня, сообщил Национальный институт статистики страны.
 
 
"Учитывая, что данные отражают смертность без указания причин, нельзя точно определить влияние пандемии COVID-19, но наблюдается значительное увеличение числа смертей в Испании", - говорится в сообщении. 
 
При этом с 30 марта по 5 апреля количество умерших на 154,6% превысило показатель за тот же период годом ранее и составило 20 575.
 
Как сообщалось ранее, Испания пересмотрела статистику по коронавирусу. Умерших от коронавирусной инфекции в Испании оказалось меньше после пересчета данных. Ранее некоторые случаи по ошибке были учтены дважды.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Испания, смерть, эпидемия, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь