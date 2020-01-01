COVID-19 увеличил смертность в Испании на 24%

Только с 30 марта по 5 апреля количество умерших на 154,6% превысило показатель за тот же период годом ранее.

Испания оказалась в числе наиболее пострадавших от коронавруса европейских стран

Показатель смертности населения Испании за январь-май 2020 года повысился на 24,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 225 930 случаев. Об этом в среду, 3 июня, сообщил Национальный институт статистики страны.

"Учитывая, что данные отражают смертность без указания причин, нельзя точно определить влияние пандемии COVID-19, но наблюдается значительное увеличение числа смертей в Испании", - говорится в сообщении.

При этом с 30 марта по 5 апреля количество умерших на 154,6% превысило показатель за тот же период годом ранее и составило 20 575.

Как сообщалось ранее, Испания пересмотрела статистику по коронавирусу . Умерших от коронавирусной инфекции в Испании оказалось меньше после пересчета данных. Ранее некоторые случаи по ошибке были учтены дважды.

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