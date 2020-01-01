Лукашенко отправил в отставку Совмин

Об увольнении нынешнего состава правительства президент Беларуси задумался еще полгода назад.

Указу об отставке Совмина предшествовало совещание у президента скриншот видео

Совет министров Беларуси во главе с председателем Сергеем Румасом отправлен в отставку. Соответствующий указ в среду, 3 июня, подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Предложения по новому составу правительства обсуждались в первой половине дня 3 июня на совещании у Лукашенко. На нем присутствовали председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава администрации президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.

"Хочу, чтобы не было кривотолков, напомнить, что формировать состав будущего правительства, как тогда думалось и мыслилось, мы начали давно. Наверное, где-то полгода тому назад", - заявил тогда белорусский лидер.

Отметим, что нынешний состав Совета министров по главе с Румасом проработал с августа 2018 года.

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