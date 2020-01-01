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Лукашенко отправил в отставку Совмин

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Об увольнении нынешнего состава правительства президент Беларуси задумался еще полгода назад.
Указу об отставке Совмина предшествовало совещание у президента
Указу об отставке Совмина предшествовало совещание у президента
скриншот видео
 
Совет министров Беларуси во главе с председателем Сергеем Румасом отправлен в отставку. Соответствующий указ в среду, 3 июня, подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.
 
 
Предложения по новому составу правительства обсуждались в первой половине дня 3 июня на совещании у Лукашенко. На нем присутствовали председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава администрации президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.
 
"Хочу, чтобы не было кривотолков, напомнить, что формировать состав будущего правительства, как тогда думалось и мыслилось, мы начали давно. Наверное, где-то полгода тому назад", - заявил тогда белорусский лидер.
 
Отметим, что нынешний состав Совета министров по главе с Румасом проработал с августа 2018 года. 
 
Напомним, ранее Лукашенко выразил уверенность, что оппозиционные политики не смогут победить его на предстоящих очередных президентских выборах.

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Теги: Беларусь, Лукашенко, отставка, правительство
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Источник: korrespondent.net

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