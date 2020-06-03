Портрет безработного. Кто теряет работу в кризис

Как карантин изменил условия труда - отчет о влиянии пандемии на американцев международной аналитической компании McKinsey Global Institute.

Пандемия коронавируса и введенные из-за нее карантинные ограничения забрали работу у миллионов людей во всем мире. Больше всех пострадали США. С марта, когда в стране началась вспышка коронавируса, более 38 миллионов человек потеряли работу. Это самая существенная вспышка безработицы со времен Великой Депрессии.

Разобраться, что происходит на рынке труда США, попробовала международная аналитическая компания McKinsey Global Institute.

Корреспондент.net собрал из отчета, какие профессии находятся в группе риска.

Первая линия

Под сокращения в первую очередь попали работники сферы развлечений и услуг, розничной торговли, производства и здравоохранения. Сокращения не обошли стороной чиновников. Власти штатов и местные органы - от Цинциннати до Санта-Барбары - прибегают к отпускам и увольнениям в государственном секторе.

Также пострадали операторы нефтегазовой отрасли, пекари, почтовые курьеры, оценщики автострахования. Спрос на эти специальности упал почти вдвое.

Среднестатистический безработный

Около 80% сокращений приходится на работников без степени бакалавра. Это около 60% рабочей силы США.

Чаще всего работы лишаются нацменьшинства и небелое население США. Это связано с тем, что они реже белых американцев имеют опыт удаленной работы.

Кроме того, они чаще представлены в сферах, наиболее уязвимых в период кризиса, – это магазины розничной торговли, бары и рестораны.

Половина новых безработных в США – это молодые люди до 35 лет. 60% безработных - женщины. В сферах, наиболее пострадавших из-за карантина, таких как развлечения и туризм, розничная торговля, образование и здравоохранение, две трети работников составляют женщины.

Кроме того, женщины занимают 63% рабочих мест с частичной занятостью, которые, как правило, подпадают под сокращения в период кризиса.

Изменения условий труда

После карантина мир ждет перенастройка общих офисных помещений, установка защитных экранов из органического стекла для переговоров с клиентами, налаживание поставок средств индивидуальной защиты в офис, создание новых протоколов охраны здоровья.

Пандемия ускоряет структурные сдвиги в экономике, такие как использование цифровых каналов, переход на удаленную работу, использование бесконтактных методов оплаты.