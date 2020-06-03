Движение Антифа. Кого Трамп винит в протестах

Антифа считается левым экстремистским антифашистским движением, которое проявляет большую активность во время политических конфликтов.

В США далеко не все поддерживают действия Антифа

Дональд Трамп обвинил в бунтах и беспорядках в США движение Антифа. Президент даже собирается признать движение террористической организацией.

Корреспондент.netразбирался, что это за движение такое.

Корни в XXвеке

Антифашистское движение возникло в конце Второй мировой войны под влиянием политики итальянского диктатора Бенито Муссолини и его Национальной фашистской партии с середины 20-х годов прошлого века. Тогда антифашистские движения появились в Италии, Германии и Америке, и позже из лона этих структур вышла Антифа.

Первым ядром этого движения были профсоюзные деятели и социалисты-иммигранты из Италии. Также его сторонниками считаются преемники антифашистских активистов 1930-х годов, которые взяли на себя обязательство противостоять расизму и любой другой дискриминации и достичь равенства.

С течением времени движение стало источником вдохновения для активистов многих европейских стран, выступающих против расизма и дискриминации. Оно начало набирать популярность и в Америке, однако в целом его активность значительно снизилась в течение последних четырех десятилетий, хотя определенный масштаб присутствия сохраняется, и время от времени члены движения принимают участие в различных событиях.

В Америке его костяк составили левые, близкие к Демократической партии и враждебные по отношению к неоконсерваторам, которых называют неонацистами, и их главной целью является противостояние правым радикалам путем формирования небольших, изолированных друг от друга групп в разных городах страны, которые взаимодействуют посредством социальных сетей.

Благодаря Трампу

Антифа считается левым экстремистским антифашистским движением, которое проявляет большую активность во время политических конфликтов. Несмотря на заявляемую приверженность мирным подходам в своей деятельности, иногда оно применяет насилие, включая порчу чужого имущества.

Число сторонников антифашистов в Америке резко увеличилось после прихода к власти президента Трампа. Так, первое такое объединение было создано в Портленде в 2017 году и получило название Rose City Antifa.

Члены движения признают, что их объединение не имеет ни лидеров, ни руководителей. По данным газеты New York Times, у него нет четкой организационной структуры и официальной статистики, в связи с чем трудно определить истинное число его филиалов, будь то внутри или за пределами Америки.

В целом, как считают некоторые эксперты, приход Трампа к власти вернул Антифа к жизни: они с большим энтузиазмом борются с властью в лице американского президента, используя разные методы, в том числе насильственные.

Не только Антифа

Антифа в США сотрудничает с рядом других движений со схожими идеями, например, с движением Black lives matter (Жизни черных важны). Консервативное американское издание TheSpectatorпишет, что в своей основе движение Жизни чернокожих важны придерживается революционной марксистской идеологии. Основатели этого движения Алисия Гарза, Опал Томети и Патрисс Каллорс называют себя марксистами. “Им нужны смена режима и уничтожение верховенства права. Антифа сотрудничает с движением Жизни чернокожих важны, помогая усиливать раскол в обществе”, - пишет близкое к Трампу издание.

Запретить не получится?

По мнению аналитиков, сам Трамп не имеет права причислять движение к террористическим организациям. “Даже если такой законопроект будет разработан, это вступит в противоречие с первой поправкой к Конституции, касающейся свободы слова”, — отмечает профессор Мэри МакКорд, бывший сотрудник Министерства юстиции США.

Антифа не является единственной силой, которая несет ответственность за текущую нестабильную ситуацию в Америке, поскольку призывы к протесту встретили отклик со стороны самых широких слоев общества, что гармонирует с критикой в адрес политики администрации Трампа.