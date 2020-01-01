В Испании летальность от коронавируса за неделю оказалась вдвое больше

Ранее были опубликованы данные о 34 зараженных за неделю. Выяснилось, что реальная цифра почти вдвое больше.

Министерство здравоохранения Испании уточнило опубликованные ранее данные о летальности от коронавируса за последнюю неделю, эта цифра выросла почти вдвое. Об этом сообщает El Pais

Так, количество умерших возросло с 34 - обнародованной в понедельник цифры - до 63. Это объясняют задержкой информации с одного из регионов.

За последние сутки, по данным министерства, умер только один больной, тогда как предыдущие два дня, впервые с начала эпидемии, не зарегистрировали ни одной смерти.

В то же время, данные из регионов ставят эту информацию под сомнение. В частности, министр здравоохранения испанского региона Кастилия и Леон заявила, что ее регион за сутки передал информацию о смерти в больнице двух пациентов с коронавирусом, а также была информация о пяти умерших в Кастилья-Ла-Манче и трех умерших в Астурии.

Количество новых случаев COVID в стране за последние сутки выросло на 219, перед этим днем было 137 инфицированных. С начала эпидемии в Испании зарегистрировали 240 326 подтвержденных случаев коронавируса и 27 128 смертей.

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