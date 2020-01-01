Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Испании летальность от коронавируса за неделю оказалась вдвое больше

Комментариев: 0
Ранее были опубликованы данные о 34 зараженных за неделю. Выяснилось, что реальная цифра почти вдвое больше.
В Испании ошиблись с числом умерших от COVID
В Испании ошиблись с числом умерших от COVID
 
Министерство здравоохранения Испании уточнило опубликованные ранее данные о летальности от коронавируса за последнюю неделю, эта цифра выросла почти вдвое. Об этом сообщает El Pais.
 
Так, количество умерших возросло с 34 - обнародованной в понедельник цифры - до 63. Это объясняют задержкой информации с одного из регионов.
 
За последние сутки, по данным министерства, умер только один больной, тогда как предыдущие два дня, впервые с начала эпидемии, не зарегистрировали ни одной смерти.
 
В то же время, данные из регионов ставят эту информацию под сомнение. В частности, министр здравоохранения испанского региона Кастилия и Леон заявила, что ее регион за сутки передал информацию о смерти в больнице двух пациентов с коронавирусом, а также была информация о пяти умерших в Кастилья-Ла-Манче и трех умерших в Астурии.
 
Количество новых случаев COVID в стране за последние сутки выросло на 219, перед этим днем было 137 инфицированных. С начала эпидемии в Испании зарегистрировали 240 326 подтвержденных случаев коронавируса и 27 128 смертей.
 
Также Корреспондент писал, что COVID-19 увеличил смертность в Испании почти на четверть.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Испания, пандемия, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь