Гидроксихлорохин продолжат испытывать для борьбы с COVID

На прошлой неделе испытания гидроксихлорохина приостановили для оценки потенциальных рисков.

Исследования не подтвердили опасности от препарата

Препарат гидроксихлорохин для лечения больных коронавирусом снова будут применять. Решение приняла Всемирная организация здравоохранения, пишет РБК-Украина.

Специалисты не нашли подтверждений роста смертности среди пациентов, принимавших препарат.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус напомнил, что на прошлой неделе испытания препарата приостановили для оценки потенциальных рисков приема препарата, который используется в протоколе лечения больных коронавирусом.

"На основании имеющихся данных о смертности члены комитета выяснили, что нет причин изменять протокол лечения. Исполнительная группа получила эту рекомендацию и одобрила продолжение всех испытаний, включая гидроксихлорохин", - заявил Гебреисус.

Учитывая, что большинство терапевтических препаратов, которыми лечат коронавирусных больных, экспериментальные, ВОЗ продолжит исследовать их влияние на состояние здоровья таких пациентов, добавил глава ВОЗ.

Отметим, гидроксихлорохин включен в протокол лечения больных коронавирусом в Украине.

Первые сообщения о росте смертности среди пациентов, принимавших гидроксихлорохин, появились еще в апреле.

Ученые заявили, что средства против малярии - хлорохин и гидроксихлорохин, - не только не приносят пользы больным COVID-19, но и могут причинить вред.

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